Helmut Marko szerint már egyáltalán nincsenek olyan messze a Mercedesektől

A Red Bullnak bőven volt mit ünnepelnie vasárnap: Max Verstappen idei második futamgyőzelmét szerezve megnyerte a Német Nagydíjat, de nem ő volt az egyetlen bikás autó a dobogón, Daniil Kvjat a fiókcsapat Toro Rosso színeiben egy merész kiállásnak köszönhetően behozta a harmadik helyre az autót.

Hátrébb még Alexander Albon is megtalálható volt a hatodik helyen, és Pierre Gasly is a pontszerzők között végezhetett volna, amennyiben megértik egymást Albonnal, és nem zúzza szét az első szárnyat a thai-brit hátsó kerekén. Így azonban három pontszerzője van az osztrákoknak egy versenyen, melyet Helmut Marko szerint nüanszok összessége döntött el:

„Nem volt egy döntő pillanat, inkább sok apró dolog. Például, hogy Max nyugodt maradt a Mercedesek mögött, kímélte a gumit. Esélytelen volt előzni. Lehetett volna gyorsabb, de amint másfél másodpercnél közelebb került Bottashoz, egyből eldobta a gumi a tapadást. A kiállásaink is jól lettek időzítve, és az egyetlen hiba az volt, hogy a közepeseket tettük fel másodjára. Ez megbocsátható azonban a nagy igyekezetben.”

„Max megint szenzációsan versenyzett. Ahogyan azt a megpördülést kezelte, mintha Sennát láttam volna. Amint elszabadult a bolytól, mintha egy másik világban autózott volna. Csak a verseny után láttam, hogy a leggyorsabb kör is az övé volt, nem hagytuk volna, hogy megpróbálja megfutni, de nem is nagyon kellett erőlködnie.”

A tanácsadónak a Toro Rossókról is pozitív véleménye volt, de még Pierre Gaslyról is, akinek egyik leghangosabb kritikusa korábban ő maga volt:

„A Toro Rossók végre azt mutatják, ami megvan bennük. A gyakorlásokon még nem voltak túl jók, mert a fejlesztéseik nem működnek, és elhibázták a beállításokat is. A versenyre azonban kicserélődtek. Kvjat egy roppant tehetséges pilóta, Albon pedig ismét megmutatta, hogy tud harcolni másokkal. Ez jó előjel a későbbiekre nézve. Gasly az időmérőn bizonyította, hogy túltette magát a szabadedzésen történt balesetén. A versenytempójával sem lett volna semmi gond, de Pierre egyszerűen túl gyenge az egy-egy elleni küzdelmekben. Ráadásul a végén az ütközés Albonnal teljesen fölösleges volt.”

Marko szerint lassan komolyan elkezdhetik zárni az ollót a Mercedesekkel szemben:

„Nincsenek már messze. Silverstone-ban az időmérőn két tizedre voltunk, most is lehettünk volna közelebb, de egyéb problémáink voltak. Monzában új motort, Oroszországban új üzemanyagot kapunk, ezzel az erőforrásaink hátrányát behozhatjuk, és az autóra is jöhetnek még dolgok, szóval van még mit várnunk, és én egyáltalán nem tekinteném még lezártnak a világbajnokságot.”

„Eddig nem volt egyensúlya az autónak. Nagyon nehéz volt vezetni, Franciaországban kellett volna javulnia ennek, de a pálya miatt ez esélytelen volt. A Honda pedig túl konzervatív volt a motorral. Ausztriában jöttek össze először a dolgok. Azért nyertünk, mert a miénk volt a jobb autó, nem a Mercedes bajai miatt. A hűtés is az autó része, tudniillik, Max pedig mind őket, mind a Ferrarikat állva hagyta. Silverstone-ban második lehetett volna, de túl sokáig be volt ragadva Leclerc mögé. Most pedig sikerült nyomás alá helyezni, és hibákra kényszeríteni a Mercedeseket.”

