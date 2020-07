Helmut Marko szerint fölösleges lenne harmadik osztrák futamot is tartani

Egyelőre két verseny van Formula-1 naptárában Spielbergben, de több törölt futam helyett még ma is keresik a beugrókat. Szingapúr és Szuzuka kérdése a következő hetekben eldőlhet, de nem jók az előjelek, és Austin, Mexikó, illetve Brazília nagydíja felett is sötét felhők lebegnek.

Helmut Marko szerint az esetlegesen törlésre kerülő versenyeket további európai helyszínek válthatják, Mugello és Portimao például nagy esélyesnek számítanak egy ilyen szerepre, míg a ServusTV kérdésére, hogy egy őszi, harmadik spielbergi futamot is el tud-e képzelni, a Red Bull Racing tanácsadója határozott nemmel válaszolt:

„Már az eredeti versenyhétvégére is volt egy szerződésünk a Libertyvel és annak is komoly változtatáson kellett átesnie.” – utal az osztrák arra, hogy mivel már a kettős versenyhétvége is hosszú tárgyalássorozatok eredménye volt, egy harmadikat még nehezebb lenne összehozni.

Egyelőre tehát egyértelműnek tűnik, hogy a nyolc már kihírdetett versenyhétvégét követően a száguldó cirkusz Portimao, Szocsi és Mugello felé veszi az irányt. Ezután jöhet előbb Amerika, majd Ázsia. Kína helyzete Marko szerint „100%-ig biztos”, míg a szezon zárására Bahreinben és Abu-Dzabiban kerülhet sor.

