Helmut Marko sokatmondó kijelentést tett Sergio Perez jövőjéről

A Magyar Nagydíjon is az egyik legfelkapottabb téma a paddockban Sergio Perez jövőjének a kérdése, aki bár lenyilatkozta, hogy meg fogja tartani az ülését, és az idei szezonzárón és a következő évben is a Red Bullban fog ülni, viszont úgy tudni, hogy ez egyáltalán nem biztos.

Helmut Marko meg is erősítette azokat az értesüléseket, hogy vannak teljesítményzáradékok a mexikói szerződésében, pénteken pedig a Motorsport.com holland kiadásának azt mondta, továbbra is benne van a pakliban, hogy a nyári szünetben változtatnak a felállásukon, és ez nemcsak a Red Bull, hanem az RB csapatára is vonatkozik.

„Igen, mert a Racing Bulls is hozzánk tartozik. Tehát mindent meg kell fontolnunk” – mondta a Motorsport.com holland kiadásának az osztrák főtanácsadó.

Cunoda a csütörtöki sajtónapon azt mondta, hogy furcsa lenne, ha a Red Bull a kevesebb tapasztalattal rendelkező Lawsont léptetné elő helyette, Markót erről a kijelentésről is megkérdezték:

„Júkinak előbb meg kellene várnia, hogy milyen döntés fog születni” – reagált röviden a japán pilóta érzelmekkel átitatott nyilatkozatára.

Amikor pedig az ORF megkérdezte, hogy ki lenne a favorit Perez pótlására a Ricciardo, Cunoda, Lawson hármasból, Marko humorosan válaszolt:

„Ez egy jó kérdés volt, adok is rá egy jó választ: még minden nyitott” – zárta mosolyogva a Red Bull-os.

Eközben a spanyol kommentátor szerint az FIA illegális megoldást talált a Red Bullon, míg Hamilton gratulált Ralf Schumachernek és kiszólt a magyar kormánynak.