Helmut Marko méltatta Perez teljesítményét, ám a hullámvölgyeit sem felejtette el megemlíteni

Sergio Perez szerződéshosszabbítását vegyes megítéléssel fogadták a rajongók, bár a mexikói számára jól kezdődött az idény, az elmúlt két futam nagyon nem róla szólt. Emiatt aztán azok a vélemények is felerősödtek, miszerint Perez helyére mást kellene igazolnia a Red Bullnak.

A 34 éves pilóta helyére korábban Ricciardo is esélyes volt, ám az ausztrál idei gyenge teljesítménye végül megpecsételte sorsát. Carlos Sainz neve is felmerült, a Red Bull szimpatizánsai pedig Cunodát látták volna szívesen – ám nem kívánságműsorról volt szó, ezt Helmut Marko szavai is megerősítették.

A csapat motorsport-tanácsadója kifejtette azt is, hogy miért volt nyilvánvaló számukra a hosszabbítás „Max és Checo jó kapcsolatban vannak és jól megértik egymást, így logikus választásnak tartom. Checo jól teljesít, vannak ugyan hullámvölgyei, de még mindig gyors versenyző."

Úgy tudni, hogy a Perez által aláírt kontraktus két évre szól, ebből azonban a második opciós. Korábbi információk szerint a mexikói fixen két évre szeretett volna aláírni, a csapat viszont először csak egy szezonra ajánlott ülést, ám végül kompromisszumos megállapodás született.

"A Forma-1-es szerződésekben mindig vannak záradékok" - mondta Marko az opció kapcsán, ami minden bizonnyal Perez jövőbeli teljesítményétől teszi függővé, hogy 2026-ban is alkalmazza-e őt a Red Bull.

Eközben Daniel Ricciardo további csípős kritikákat kapott, ezúttal egy korábbi világbajnoktól.