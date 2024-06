Helmut Marko megszólalt Sergio Perez több mint 1 másodperces hátránya után

Elégedetten állt a ServusTV mikrofonja elé az osztrák sprintkvalifikációt követően Helmut Marko, miután Max Verstappen az első helyre kvalifikálta magát, Sergio Perez pedig több mint 1 másodperces hátrányban hetedik lett.

Marko viszont úgy véli, hogy Verstappen topteljesítménye mellett most az RB20-as egyensúlya is az első pillanattól kezdve stimmelt, Pereznek pedig nem volt szerencséje a forgalommal az utolsó körében:

„Igen, Max ezúttal is topteljesítményt nyújtott, de most az autó is a kezdetektől fogva jó volt. Nem titok, hogy az elmúlt néhány versenyen beletelt a három edzésbe és az időmérőbe is, mire összeállt az autó egyensúlya.”

„Most viszont egyből jó volt az egyensúly, aztán persze Max is remek kört futott. Azt mondanám, hogy Sergio egy kicsit peches volt, szerint Ocon útban volt neki, máskülönben előrébb végezhetett volna. De most az egyszer nagyon kellemes volt a kezdés.”

Marko kitért Charles Leclerc helyzetére is, aki nem tudott felérni az utolsó körére. A veterán szakember szerint nincs értelme ennyit várni a csapatoknak, hiszen nem számít az a néhány másodperc a pálya állapotának szempontjából:

„Ez érthetetlen, mert a lényeg az, hogy mindenki azt hiszi, hogy a pálya javul és egyre gyorsabb lesz. De talán ezredekről vagy félezredekről van szó, de azt veszítheted, ha túl sokáig vársz, hogy nem tudod majd a saját tempódat autózni.”

„Ez amolyan ösztönös dolog. Egy ideig senki nem hajt ki a bokszból, aztán ha valaki kihajt, akkor mindenki kihajt” – magyarázta az osztrák.

