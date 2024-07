Helmut Marko elmondta, mit fog csinálni Max Verstappen az F1-es visszavonulása után

Max Verstappen a Red Bull Racing színeiben sikert sikerre halmozott 2022 második felében és a teljes 2023-as szezonban. A holland pilóta és az osztrák istálló dominanciája már nem akkora, mint korábban volt, de Verstappen előnye az egyéni bajnokságban még így is jelentős.

A háromszoros világbajnok szerződése 2028 végéig érvényes, azonban nem lehet 100 százalékig biztosra venni, hogy ki is fogja tölteni a kontraktusát – elképzelhető, hogy korábban távozik a csapattól vagy az F1-ből.

Az istálló motorsport-tanácsadója, Helmut Marko is arról beszélt, hogy ha Verstappen azt mondja, elég volt neki, akkor mehet, és szerinte az F1 után Le Mans-ban versenyezhet együtt édesapjával, Jos Verstappennel:

„Először is, nem keresek új Maxot, mert Max egyedi, és nehéz lesz bárkinek is a csapattársának lenni. Talán Liam Lawson vagy Arvid Lindblad 2-3 év múlva készen áll majd a Red Bull Racingre, és nem vagyok benne biztos, hogy Max még akkor is versenyezni fog.”

„Ha Max úgy érzi, hogy már nem élvezi az F1-et, nem akar a sportágban maradni, akkor majd odajön hozzánk, és azt mondja, ’köszönöm, ennyi volt’. Viszont az F1-ből való távozása után is a versenyzésben fog maradni” – magyarázta a veterán szakember a GrandPrix247 szerint.

„Azt hiszem, az egyik álma, hogy az apjával, Josszal együtt induljon Le Mans-ban. Az egy nagy élmény lenne. De nem akarnék csapatfőnök lenni abban a csapatban, mert két erős karakterről van szó, de fantasztikus élmény lenne” – tette hozzá Marko.

Eközben Marko szerint a magyarországi csomagjuknak működnie kell