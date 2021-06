Heidfeld: „A valaha volt legjobb Hamiltont látjuk”

Ahogyan a legtöbb témánál, az eltérő nézőpontok eltérő értelmezést is adhatnak a látszólag egyértelmű kérdéseknek. Ha például Bottas gyenge teljesítményét hasonlítjuk Hamiltonhoz, akkor talán amellett is lehet érvelni, hogy nem is a finn pilóta megy olyan rosszul, hanem a brit megy kiemelkedően.

Mivel nem tudjuk a pontos válaszokat, ezért lehet azt mondani, hogy Bottas komoly lejtmenetbe került, de közben Hamilton sem feltétlenül azt mutatja meg, hogy mit tud a Mercedes 2021-es autója, mivel ő vélhetően a kocsiban rejlő potenciál felett megy vele.

A korábbi német Forma–1-es versenyző, Nick Heidfeld hasonlóan látja a dolgokat a fentebb vázoltakhoz. „Hamilton érzi a nyomást Max Verstappen részéről, és sikerült neki kitartania. Ezért is látjuk most vélhetően a valaha volt legjobb Hamiltont” – válaszolta az F1-Insider.com kérdésére.

„Az pedig normális, hogy még az olyan versenyzőknek is, mint Bottas, gondjuk van felvenni a kesztyűt az ilyen jellegű teljesítménnyel.” A 11 éves F1-es tapasztalattal rendelkező Heidfeld szerint emellett a Mercedesnek azért sürgősen el kéne gondolkoznia George Russell leigazolásán is, ha nem akarják őt elveszíteni.

A bakui futam után azért már kicsit más megvilágításba kerülnek Heidfeld szavai, hiszen Hamilton ezúttal hibázott egy komolyat, bár az nem feltétlenül a Verstappen jelentette nyomás miatt volt. Azt viszont talán el lehet mondani, hogy a brit érezte, hogy sokat hozhat bajnoki ellenfelén, ezért mindent ki akart hozni a lehetőségeiből, de ez most visszafele sült el.

Bottas esetében pedig nehéz mit mondani, mivel Bakuban egyértelműen szenvedett, és idén már háromszor nullázott, ezzel pedig igazából teljesen kiesett a bajnoki csatából, hacsak nem jön nála egy elképesztő formajavulás. Ha a dolgok a jelenlegi mederben folynak tovább, akkor viszont tényleg kezdhet aggódni a jövőjét illetően.

