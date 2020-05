Heidfeld: A 2000-es Prost volt a Forma-1-es karrierem legrosszabb autója

„Az volt a legrosszabb autó, amelyet a Forma-1-es karrierem során vezettem” – nyilatkozta Heidfeld a 2000-es szezonjáról szóló kérdésre.

„Nem akarom tiszteletlen lenni a Minardival szemben, de általában ők volt az utolsók a bajnokságban, de akkor még mi is mögöttük végeztünk, úgyhogy igen, elég nehéz év volt. Különösen, azért, mert az előző év után (1999-ben Trulli dobogós helyet szerzett) aránylag nagyok voltak az elvárások, de semmit nem haladtunk.”

Azt is megkérdezte tőle Tom Clarkson, milyen volt Alain Prost csapatfőnökként.

„Szerintem nem volt könnyű számára sem. Az, hogy valaki kiváló pilóta volt, még nem jelenti azt, hogy jó csapatfőnök is, és az egész helyzet nagyon új volt számára is, de ő próbálta a legjobbját nyújtani, de mint ahogyan azt az eredmények mutatják, nem végzett fantasztikus munkát.”

„Kedvelem őt, és jó időt töltöttünk el együtt, de az is igaz, hogy ez volt a lefrusztrálóbb évem a Forma-1-ben, nem is feltétlenül csak az eredmények miatt, hanem az egész évben történtek miatt.”

„Rengeteg megbeszélésünk volt, sokat analizáltunk, voltak ötleteink, változtatni akartunk a dolgokon, de végül semmi nem történt, és ez nehéz volt. Úgy értem, persze amikor hátul vagy próbálsz előre lépni, de amikor semmi nem változott az egész évben, az nagyon nehéz volt.

Heidfeld beszélt akkori csapattársáról, Jean Alesiről is

„Egy igazán remek fickó volt, de biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az első, aki azt mondja, hogy más ember az autóban, mint azon kívül. Az autóban néha teljesen őrült tudott lenni, de azon kívül a legjobb ember, akit el tudsz képzelni.”

Kérdezték Heidfeldet a 2000-es Osztrák Nagydíjról is, ami az év mélypontját jelentette, amikor Alesi egy meggondolatlan előzési kísérlete miatt mindketten kiestek.

„Számomra az volt a leghülyébb dolog, amit egész évben csinált, miközben csapattársak voltunk. Nem mintha én nem csináltam volna hasonlóakat, mert én is nekimentem később Magny Cours-ban, ami teljesen az én hibám volt.”

„Nekem még ki kellett állnom, és az volt a csapatutasítás, hogy ne előzzön meg engem, hogy végre egyszer esélyünk legyen egy jobb eredményre. Nem is számítottam arra, hogy ezzel fog próbálkozni, és persze, a csapat szempontjából is teljesen hülyeség volt, de összeütköztünk. Ez is egy olyan pillanat volt, ami után csak arra lehetett gondolni, „ezt most miért csinálta?”

„De később, mint mondtam, pár héttel később elmértem a fékpontot, amikor meg akartam előzni egy autót, túlfutottam, és pont Jean-ba ütköztem, aki két autóval előttem volt. Az 100%-ban az én hibám volt, ráadásul a hazai versenyén, ezért megölhetett volna a sajtóban, de egyszerűen a legkedvesebb ember volt, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy két oldala is volt, az autóban, és azon kívül.”

