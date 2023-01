Haug: Mick Schumachernek hatalmas mázlija van a Mercedesszel

A Haas csapata sokáig várakoztatta döntésével Mick Schumachert, de Gene Haas és Günther Steiner végül úgy döntöttek, Kevin Magnussen mellett Nico Hülkenbergnek adnak bizalmat 2023-ban, a tapasztalatra szavazva. Mick Schumacher így kiszorult a rajtrácsról, legalábbis egyelőre.

De nem sokáig tartott a fiatal németnek új munkahelyre találnia: a Mercedeshez igazolt, ahol a tesztpilóta szerepével kell beérnie, de a gyártó motorsport-részlegének egykori vezetője, Norbert Haug biztos abban, hogy ezzel a 23 éves Schumacher jól járt. Az RND-nek írt cikkében így vélekedik:

Még több F1 hír: Verstappen nem érti, miért ütközik össze ennyiszer Hamiltonnal

„Becslésem szerint Micknek hatalmas mázlija van és a Mercedes is nagyon jól tette, hogy egy német pilótát is leigazolt Forma-1-es csapatába. Hogyha a neki kijelölt feladatokat tudásvággyal, összpontosítva és készségesen közelíti meg, akkor semmi sem lehetetlen és én ezt is várom tőle.”

„Meg fogja ragadni a lehetőséget, hogy a legjobbaktól tanuljon és a legjobbakkal eddzen és a legtöbbet hozza ki a helyzetből. Ha minden úgy alakul, ahogy mindkét fél akarja, Mick később visszatérhet, de egyelőre le kell szegnie a fejét, kevesebbet beszélnie, többet dolgoznia és ezalatt sokat tanulnia.”