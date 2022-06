Haug: az FIA nem fogja megoldani a Mercedes problémáit

A bakui Azeri Nagydíjon bebizonyosodott, hogy hiába ért el nagy előrelépést a Mercedes a delfinezés megszüntetésével kapcsolatosan a Barcelonához hasonló sima aszfaltfelületű pályákon, egy nem tökéletesen egyenes, huplis felületen már nem működik rendesen a W13.

Bár a pilóták egészsége az egész mezőnyt aggasztja, a csapatok attól tartanak, hogy egy technikai szabályváltozással a Mercedes járna a legjobban, hiszen a világbajnoki címvédő alakulat autójában óriási kiaknázatlan potenciál rejlik, amit a riválisaik szeretnének is ott tartani.

A Mercedes egykori motorsport-főnöke, Norbert Haug szerint éppen ezért nem is lesznek rövidtávon változások, amelyek javítanának a feszesre hangolt autók rossz menettulajdonságain, amiknek a levét a pilóták isszák meg.

„Nem tudnám elképzelni azt, hogy most változtassanak a szabályokon, különösen azok után nem, hogy a Red Bull már kijelentette, az nem lenne fair rájuk nézve” – nyilatkozta Haug a német Sky Sportsnak. „A Mercedes-problémát nem lehet rövidtávon orvosolni” – mondta Haug, mielőtt kifejtette volna, hogy szerinte miért kényszerült egy ennyire radikális és egyedi koncepció választására a Mercedes.

„Éveken át felsőbbrendű volt az erőforrásuk a mezőnyben, amire támaszkodhattak. Olyan autókat készítettek, amelyek több leszorítóerővel, de nagyobb légellenállással is rendelkeztek. Most, hogy a rivális gyártók is felzárkóztak, kénytelenek voltak egy forradalmi koncepcióval előállni. A szabályváltozások a Mercedest érintették a legrosszabbul.”

Haug azt is hozzátette, hogy hiába változtatnák meg a szabályokat, az nem jelentené automatikusan azt, hogy a Mercedes jobban meg is értené az új generációs autókat.

„Sima felületen és a szélcsatornában, ahol nem delfinezik az autó, az nagyon sok leszorítóerőt termel, de a pályán, ahol körülmények megzavarják a tökéletes talajhatást, egy kereken guruló ütvefúróvá válik az autó. Egy szabályváltoztatás ezt nem oldaná meg, azt a csapatnak kell.”

„Abban azonban biztos vagyok, hogy képesek lesznek felülkerekedni a problémáikon. Talán teljesen újra kell tervezniük az aerodinamikai koncepciójukat, és el kell fogadniuk, hogy az autó papíron kevesebb leszorítóerőt fog termelni. Silverstone-ban azonban, sima felületű, gyors kanyarokban látni fogjuk, hogyan is tudna működni ez a Mercedes.”