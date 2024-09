Hátrányból fog indulni az Audi Mattia Binotto szerint

Mint ismert, 2026-tól gyári csapatként lesz jelen a Forma-1-ben az Audi, hiszen amellett, hogy az autót ők fogják tervezni, saját tervezésű motort is hoznak a formulaautózás királykategóriájába. A csapatfőnök Mattia Binotto szerint ez hatalmas dolog, ami nagy kihívás is egyben teljesen új gyártóként érkezve:

„A legfőbb cél számunkra az, hogy ne csak egy kasztnival, hanem egy teljesen új gyártóként kasztnival és motorral nyerjünk. De tudjuk, hogy ez egy hatalmas feladat” – mondta Binotto a Motorsport-Magazin beszámolója szerint.

A Saubert teljesen 2025 első negyedévében fogja átvenni az Audi, azonban nem lesz egyszerű dolguk az első évükben sem, hiszen a Sauber idén pont nélkül állva az utolsó pozíciót foglalja el a konstruktőrök között.

Binotto pedig azt is kiemelte, hogy mivel a Ferrarinak, a Mercedesnek és a Hondának is van már tapasztalata a hibrid F1-es motorokkal, így egy új gárdával nekik még nehezebb lesz a dolguk, és úgy véli, e gyártókhoz képest hátrányból indulnak a tapasztalathiány miatt:

„A motor jó fejlődést mutat, jól fut a tesztpadon, és már néhány nagyobb távot is megtettünk vele. De azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat. Tudom, mennyire nehéz felállítani egy F1-es szervezetet.”

„Ez nemcsak a tervezésről és a fejlesztésről szól, hanem magáról a teljes folyamatról, a megbízhatóságról és a versenypályán való menedzsmentről is szól. A Mercedes, a Ferrari és a Honda már szakértőnek számít, fantasztikus háttértudást szereztek az elmúlt évekből. Még ha meg is változnak a szabályok, a korábban gyűjtött tapasztalat így is elég fontos és hasznos.”

Binotto arra is rámutatott, hogy hiába vannak remek alkalmazottaik, a tapasztalathiánnyal járó tanulási folyamatot nem lehet megspórolni, a legfontosabb dolgokra pedig csak a valós versenypályán kapnak válaszokat:

„Még ha a szervezet és a rendszerek kiválóak is, a gond az, hogy még mindig van egy tanulási folyamat, amin végig kell mennünk. És sok dologra csak akkor jössz rá, amikor már a pályán vagy.”

„Jó emberek dolgoznak nálunk, most pedig rajtunk fog múlni, hogy teljesítsük az elvárásokat. És míg mindig több mint egy évünk van. Intenzív programot hajtunk végre a tesztpadokon és a fejlesztések tekintetében.”

„Az a dolgunk, hogy minél többet kihozzunk magunkból, és a lehető legversenyképesebbek legyünk 2026 elejére.”

