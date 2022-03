Hátráltatja a McLaren fejlesztéseit a Bahreinben jelentkező fékprobléma

Nagyobb fejtörést okoz a McLaren számára fékproblémájának megoldása, mint amire az istállónál előzetesen számítottak. Ennek következtében komoly erőforrásokat kellett megmozgatniuk a Bahreini Nagydíj előtt, hogy új fejlesztéssel rukkoljanak elő az elemet illetően.

Az átdolgozott fékcsatorna-kialakítás miatt ugyanakkor a további fejlesztésekkel lemaradt a csapat, a Haas mellett csupán ők érkeztek meg úgy Szaúd-Arábiába, hogy nem változtattak az autón a szezonnyitóhoz képest.

Miközben más csapatok a hátsó szárnyakat lecserélték a dzsiddai hétvégére, a McLaren maradt a korábbi megoldásnál. Ez azonban meglátszott a pénteki edzéseken, a csapat pilótái a leggyengébb gyorsulási adatokat produkálták a mezőny tagjai közül.

Ennek ellenére úgy tűnik, sikerült előre lépniük Bahreinhez képest, az edzések alapján úgy tűnik, sikerült egy jóval versenyképesebb beállítással előrukkolni Szaúd-Arábiában. A csapatfőnök ugyanakkor elismerte, a fékcsatorna-probléma megoldására fektetett energia miatt le vannak maradva a fejlesztések terén.

„Fogalmazzunk úgy, hogy a stábot meglehetősen lekötötte a fékprobléma megoldása. Ez sok kapacitást vont el attól, hogy párhuzamosan más területeken is fejlesszünk, de nyilvánvalóan kompromisszumot kellett kötnünk“ - mondta Andreas Seidl.

A csapatfőnök szerint annak ellenére is sikerült valóban fejlődniük, hogy ők a Bahreinben is használt hátsó szárnyat vitték Dzsiddába. „Nem kezdtük rosszul a hétvégét, eddig komolyabb problémával sem szembesültünk.“

„Azt hiszem, egy kicsit mindenkit meglepett, hogy egészen jó a tapadás a pályán, bár hallottam ezzel ellentétes véleményeket is. Ami a versenyképességünket illeti, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ez az aszfaltcsík valóban jobban fekszik-e az autónknak.“

„Abban bízunk, hogy közelebb lehetünk ahhoz a teljesítményhez, amit a barcelonai teszten mutattunk. Persze, nem várok csodát, nem könnyű eljutni arra a szintre, ahol a versenytársaink vannak“ - tette hozzá Seidl, aki arra is reagált, hogy alapvető problémái vannak-e az MCL36-nak.

„Őszintén szólva ezt még nem tudom megmondani, hiszen továbbra is zajlanak az elemzések. Azt persze mi is látjuk, hogy nem elég jó a teljesítményünk, és tapadási problémáink is vannak, ami az autóra nehezedő aerodinamikai terhelés következménye.“

„Jelenleg is azon dolgoznak a munkatársaink a gyárban, hogy minél gyorsabban tudjuk növelni a konstrukció teljesítményét, ha kell, akkor az alkatrészek újratervezésével. Az autó működik, a versenyzőink is elégedettek voltak az egyensúlyával.“

„Összességében nem szörnyű a helyzet, a tapadás hiányával kell valamit kezdeni. Ez még egy kis időbe telik, szóval türelmesnek kell lennünk. Bízom a csapatban, és hiszem, hogy megtérül az a kemény munka, amit most elvégeznek“ - tette hozzá a csapatfőnök.

