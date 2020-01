Hatalmas összegért cserébe rendezhetne F1-es futamot Szaúd-Arábia

A Liberty Media folyamatosan keresi a lehetőségeket arra, hogy új helyszínek kerüljenek bele az F1-es naptárba. Idén például Vietnam mutatkozik be, de Hollandia is visszatért. Az amerikaiak szerint hatalmas az érdeklődés a különböző országok és kontinensek részéről.

Szaúd-Arábiába is a lehetséges opciók között van, mely Daily Mail jelentése szerint évi 50 millió fontot fizethet a rendezési jogért cserébe. Ez hatalmas összeg, de nyilván nem a tehetős rendezőknek, akik valószínűleg még többet is kifizetnének.

A hírek arra utalnak, hogy az üzlet sínen lehet, és a szaúdi Aramco, a sivatagi királyság rendkívül gazdag nemzeti olajtársasága lehet a futam szponzora, mely kivenné a részét ebből az 50 millió fontos vagy 65 millió dolláros rendezési díjból. Mindez azt jelentené, hogy Abu Dhabi és Bahrein mellett egy harmadik arab helyszíne is lenne a Forma-1-nek.

Egyelőre úgy tűnik, hogy 2021-ben utcai futamot rendeznének Jeddadban, ami csak arra az esztendőre szólna, és a nagydíj 2022-től átköltözne az erre a célra épített F1-es pályára. A kérdés azonban az, hogy lenne-e hely az új nagydíjnak, mivel Miami is úton van, ahol már nagyon régóta tárgyalnak a beszállásról, és a Liberty Media számára mindez prioritást élvez.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, and the rest of the field at the start

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images