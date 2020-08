Hatalmas eredmény a Renaultnak a negyedik hely, Ricciardo szerint jövő héten ez lehet jobb is

A Renaultnak már egy ideje kinéz egy jó eredmény, legalábbis pár futam óta az edzéseken már lehetett látni, hogy valamire mintha ráakadtak volna, de ez eddig csak egyszer mutatkozott meg kiemelkedő eredményben versenyen, a defektekkel is tarkított Brit Nagydíjon egy negyedik hellyel.

Belgiumban aztán ismét nagyon erősen kezdtek pénteken, de ezúttal ezt a tempót sikerült is megtartaniuk vasárnapig, ennek köszönhetően a negyedik és az ötödik pozícióban értek célba. Daniel Ricciardo, aki előrébb végzett a két pilóta között, így értékelte a futamot:

„Nagyon, nagyon, nagyon boldog vagyok. Egy kicsit sem csillapodott az öröm a verseny vége óta. Amikor valaki jó eredményt ér el, akkor özönlenek az interjúk, szóval van mit csinálnom, de én örülök a figyelemnek, mert azt jelenti, jó munkát végeztünk.”

„Elsősorban a pálya jellege miatt tudtunk jól menni, de szerintem a pályával együtt fejlődtünk. Nem féltünk a kocsihoz nyúlni péntek este. Sokszor, ha valami jól működik, nem nyúlsz hozzá. Azonban a pálya is változott, és nekünk ehhez alkalmazkodni kellett.”

„Piciket állítgattunk rajta, ez akkor bátor megoldásnak tűnt, de szükséges volt és szerintem működött, szóval kifizetődött a kockázatvállalás. Azonban pl. Barcelonával összevetve, ez a pálya jobban fekszik nekünk. Az autónak jobban tetszik, ha nincs nagy leszorítóerő, nem tudom, miért, nem vagyok mérnök.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Cyril aggódhat a tetkó miatt, most találkoztunk, mondtam, hogy vigyázzon magára jövő héten, mert Monza tavaly is erősebb pályánk volt, márpedig, ha most is az lesz, akkor előttünk a dobogó. Nem akarok nagyon előreszaladni, de szerintem magabiztosan, nagy reményekkel vághatunk neki Monzának.”

„Ráadásul ma is, ha Gasly és Perez nem maradnak ott előttem, akkor mehettem volna Maxszal az utolsó etapra. Időt vesztettünk és meg tudott lógni, de a végén ebből nagyon sokat lecsaptunk. Szóval, ha Monzában minden jól megy, nagyon jók lehetünk.”

A nap másik nagyot menő pilótája, Pierre Gasly is értékelt.

