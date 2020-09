Hat kérdés és hat válasz, ami segíthet megérteni, miért volt jogos Hamilton tegnapi büntetése - 1. rész

Az Olasz Nagydíj minden bizonnyal az év egyik legemlékezetesebb versenyét hozta. A futamot hatalmas meglepetésre az AlphaTauri színeiben versenyző Pierre Gasly nyerte a McLarenes Carlos Sainz előtt.

A verseny kulcsmomentuma az a pillanat volt, amikor a versenyigazgatóság úgy döntött, Lewis Hamiltont 10 másodperces ’stop-and-go’ büntetésben részesíti, amiért a hatszoros világbajnok a bokszutca lezárását követően állt ki új kerekekért.

Az efféle kihágás súlyos szabálysértésnek minősül, a büntetés következtében pedig az addig magabiztosan vezető Hamiltonnak esélye sem maradt arra, hogy a győzelemért harcoljon. De mi vezetett a versenyt a feje tetejére állító eseményhez?

Miért volt zárva a bokszutca?

Kevin Magnussen a mezőny végén haladva igyekezett csökkenteni hátrányán, miután a futam első körében első szárnya megsérült. A Haas dán versenyzője a nyitókör végén kénytelen volt a bokszba hajtani, majd első szárnyat cserélni. Magnussen végül műszaki hiba miatt volt kénytelen megállni, vélhetően motorgondok miatt. Autója a verseny 18. körében a Parabolica kijáratánál állt meg.

Miután az autó a pálya jobb oldalán, közvetlenül a szalagkorlát mellett állt meg, az FIA felügyelői úgy döntöttek, hogy a legbiztonságosabb megoldás, ha az autót a bokszutcán keresztül a garázsba tolják.

Mivel a pályabírók Magnussen autójának tolása közben közel lettek volna a versenyautókhoz, Michael Masi versenyigazgató a bokszutca lezárása, és a Safety Car beküldése mellett döntött.

Miért nem vitték Magnussen autóját hátra a korlát mögé?

Amikor Magnussen autója megállt, direkt egy, a falon lévő nyílásnál parkolta le. Logikusnak tűnt, hogy az autót egyszerűen ezen át tüntessék el és így sárga zászlók mellett el lehetett volna intézni az ügyet.

Masi azonban a futam után rávilágított arra, hogy az ott lévő nyílás nem elég nagy ahhoz, hogy az autó átférjen rajta, csupán a pályamunkásoknak volt ott bejáratként: „Vannak olyan nyílások, ahol autókat lehet kivinni, és vannak, ahol a munkások közlekednek.”

Kevin Magnussen, Haas VF-20, takes an escape road

„Azok, melyeket egy rövidebb narancssárga csík jelöl, csupán a pályabírók posztjai és az autó erre a területre nem férne be. Így az egyetlen biztonságos hely, ahova az autót vinni lehetett, a boxutca volt, mivel addig más rés nem volt elérhető a falon.”

Milyen figyelmeztetést kapott a bokszutca lezárásáról Lewis Hamilton és a Mercedes?

Mikor a bokszutca lezárásáról és a biztonsági autó kiküldéséről szóló döntés megszületett, Lewis Hamilton már a Parabolica környékén járt. Ahogy áthaladt a kanyaron, két vörös tábla mutatta a bal oldalon, ahol a pályabírók jelzőtáblái általában elhelyezkednek, hogy a bokszutcába tilos behajtani egy sárga X-szel.

Ezen lámpák holléte az FIA által a futam előtt körbeküldött jegyzeteken fel van tűntetve, így mind a Mercedesnek, mind Hamiltonnak tudnia kellett volna, hol vannak. Ahogy Masi mondta: „Az ezeket jelző térkép minden csapatnak el van küldve a jegyzetekben és a bokszutca-függelék része. Emellett a versenyigazgatói futamjegyzetekben is benne van, ami alapján a pilóták tájékoztatóját vezetjük le.”

Ezen felül két további rendszer is segíti a csapatokat a hasonló körülmények között. A programban, amivel a csapatok a pályát figyelik, a bokszutca területe vörösre vált, míg az F1 hivatalos időmérő oldalain is érkezik egy értesítés erről.

Hogy maradt le erről Hamilton és a Mercedes?

A bokszutca lezárása ilyen körülmények között ritka esemény, utoljára a 2016-os Brazil Nagydíjon történt meg. Hamilton elismerte, hogy nem vette észre a jelzéseket, mert a pálya jobb oldalára figyelt, ahol Magnussen megállt.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and Stoffel Vandoorne, Reserve Driver, Mercedes-AMG Petronas F1, talk with an FIA representative

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images