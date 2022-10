Hasonló probléma miatt nullázott mindkét Alpine Szingapúrban

Az Alpine idén mindössze harmadszor nem tudott egyetlen pontot sem szerezni egy hétvégén, de zsinórban már ez a második ilyen versenyük. A legrosszabb pedig az egészben az, hogy a McLaren eközben 22 ponttal gazdagodott Lando Norris és Daniel Ricciardo jó eredményének köszönhetően.

Mindez pedig azt jelenti, hogy az Alpine elvesztette a konstruktőri negyedik helyét a McLarennel szemben, hiába mutattak ígéretes teljesítményt. Alonso a hatodik helyen haladt, és éppen Max Verstappent tartotta maga mögött már hosszú körök óta, amikor is megállt alatta az autó.

„Nagy kár, hogy hamar fel kellett adnunk a mai futamot” – kezdte Alonso. „Komoly pontoktól estünk el ezzel a bajnokságban. Emellett viszont a pozitívumokat is meg kell nézni, mert ismét büszkék lehetünk az autó teljesítményére.”

„A legjobb öt-hat helyért mentünk szombaton, és ma is ugyanez volt a helyzet. Igazán trükkös futam volt, nehéz körülményekkel, és nehéz volt eldönteni, hol szárad már a pálya. A következő hétvégén azonban jön egy újabb futam, tehát most máris Japánra kell fókuszálnunk, hogy ott megint pontokat tudjunk gyűjteni.”

Nem sokkal Alonso félreállása után a márkatársa, Ocon is hasonlóan járt, bár az ő esetét egy nagyobb füstcsóva is kísérte, ráadásul még az autójából is folyt valami. Otmar Szafnauer csapatfőnök szerint pedig előfordulhat, hogy ugyanaz a hiba fosztotta meg versenyzőit a pontszerzés lehetőségétől.

„Alaposan ki fogjuk majd elemezni. Muszáj lesz felfedni a pontos okokat, mert meg kell akadályoznunk, hogy újra előforduljon.” Annak ellenére, hogy nemrég még úgy tűnt, az Alpine egészen magabiztosan lehet a negyedik legjobb istálló idén, most ismét komoly csata alakult ki a McLarennel.

