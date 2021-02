Három sprintfutam 2021-ben? Csütörtökön szavaznak róla...

A Liberty Media korábban több alkalommal is belengette a sprintfutamok bevezetésének lehetőségét, idén pedig úgy néz ki, hogy gyakorlatban is ki fogják próbálni ezt a változtatást. 2021-ben három alkalmat jelöltek meg, amikor sort kerítenének a rövid futamokra, és amennyiben beválik a módosítás, 2022-ben szélesebb körben is bevezetnék.

Ebben az esetben a kvalifikációra egy nappal korábban, tehát pénteken kerülne sor, és ez dönti el a szombati sprintverseny rajtsorrendjét, majd ennek a végeredménye hivatott meghatározni a vasárnapi verseny felállását.

A sprintversenyek jelentősen rövidebbek lennének, mint a vasárnapi futamok. Úgy tervezik, hogy a kvalifikációra szánt egyórás időintervallumba bele fognak férni, viszont további információkat nem közöltek, tehát az még kérdéses, hogy milyen szabályok vonatkoznának az abroncsokra, illetve hogy milyen pontokat osztanának az eredmények alapján.

A tervek hátterében egyértelműen a szórakoztatási faktor növelésének szándéka áll, és a 2020-as idényben a RaceFans értesülései alapján Kanada, Monza és Brazília lehet a kiválasztott helyszín, ahol tennének egy próbát.

Az arra vonatkozó erőfeszítések, miszerint fordított rajtrács szerint álljanak fel a csapatok, hogy a gyengébb teljesítményre képes alakulatok is lehetőséghez jussanak, Stefano Domenicali szerint nem kivitelezhetők, erre tehát nem lehet számítani a jövőben.

