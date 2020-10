Három Renault-junior kap Forma-1-es tesztlehetőséget

A Renault egy négynapos privát tesztet szervezett a juniorpilótáinak, amelyre október 29. és november 2. között kerül majd sor. Ezen a négy napon három Renault-junior fog osztozni.

A tesztprogram szerves résztvevője egy Renault R.S.18-as autó lesz, ami a legújabb modell azok közül, amelyre már nem vonatkoznak tesztkorlátozások, így pedig a fiatal versenyzőnknek lehetőségük lesz a hosszú körözgetésre.

A tesztet a Formula 2-es futamgyőztes Christian Lundgaard fogja megkezdeni október 29-én, akinek ez lesz a harmadik Forma-1-es tesztje. A dán azt nyilatkozta, hogy ez egy kiváló lehetőség lesz számára, hiszen az F2 utolsó két fordulóját Bahreinben fogják megrendezni.

„Nagyon izgatott vagyok amiatt, hogy jövő héten az R.S.18-cal tesztelhetek. Korábban két napot tesztelhettem Forma-1-es autót, ezért megpróbálok ezekre a tapasztalatokra építeni. Korábban még sosem versenyeztem Bahreinben, tehát azért is lesz értékes számomra a tesztelés, mert a Formula 2-ben az utolsó két fordulót Bahreinben rendezik.”

Lundgaard Oscar Piastrinak fogja átadni az autót, tehát az ausztrálé lesz a második tesztnap. Piastri idén bajnok lett az FIA F3-as bajnokságban, és ez lesz az első Forma-1-es tesztje.

„Nagyon izgatott vagyok, amiért jövő héten az R.S.18-at vezethetem Bahreinben. Nyilvánvalóan ez lesz az első Forma-1-es tesztem, ezért egyértelműen nagyra értékelem a lehetőséget, és nagyon sokáig emlékezni fogok erre.”

Oscar Piastri, Prema Racing celebrates on the podium with the champagne and the trophy

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images