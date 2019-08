Három fő jelölt van a Haasnál Magnussen csapattársaként 2020-ra

Kevin Magnussen maradása nem lehet kérdés, és nemcsak a 2020 év végéig érvényes szerződése miatt, mert alapesetben jó munkát végez, de jól látszik, hogy hiába vannak régóta egymás mellett Romain Grosjeannal, a duó nem igazán működőképes, és idén is már nem egyszer összeütköztek egymással, hiába a figyelmeztetések.

A sajtóban biztosra veszik Grosjean távozását, aki idén is nagyon ingatag lábakon áll, pedig a tempója meglenne, csak sokszor kapkod, vagy rossz döntést hoz, ami már nem egyszer került sokba a csapatnak, anyagi szinten is, miközben még mindig nem biztos, hogy a Rich Energy az istállónál marad.

Főként Nico Hülkenberg esetleges érkezéséről írt a sajtó, miután a hírek szerint Esteban Ocon lett a befutó a helyén a Renault-nál Daniel Ricciardo csapattársaként. Valtteri Bottas maradását már megerősítette a Mercedes, addig a Renault egyelőre hallgat Ocon kapcsán, de minden bizonnyal hamarosan onnan is be fog futni a kommüniké.

Günther Steiner, a Haas F1 Team főnöke a csütörtöki médianapon elárulta, már majdnem meghozták a döntést, hogy ki legyen Magnussen csapattársa: „Már majdnem ott vagyunk, nem tart sokáig, míg eldöntsük, hogy mit tegyünk. Időt vesz igénybe az, hogy a csapat tulajdonosával beszéljek erről is, és a következő héten még mindig van időnk erre, hogy Spa és Monza között meghozzuk a döntést.”

Papíron még Ocon is opció lehet a Haasnak, de Hülkenberg jobban érdekelheti őket: „Nincs sok versenyző, és mindig is azt mondtam, a mi álmunk egy tapasztalt versenyző körül forog, tehát egyértelműen érdeklődünk iránta (Hülkenberg).”

„Emellett Ocon is érdeklődést jelent számunkra, és mindig azt mondtam, hogy ők ketten azok, akik a listán szerepelnek. Persze Romain is közéjük tartozik. Emiatt kell eldöntenünk, hogy kivel folytatjuk tovább.” - mondta Steiner, aki tisztában van azzal, hogy Hülkenberg és Magnussen nagyon nincs jóban egymással, és nem is beszélnek, amire frappánsan reagált. „Két olyan versenyzőnk is van, akiknek nem volt előéletük egymással, és mégis egymásba mennek.”

