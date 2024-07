Három F1-es pilóta, akik utoljára állhatnak rajthoz az F1-ben a Belga Nagydíjon

2023 után nem történt változás a mezőny összetételét illetően, ám ez hamarosan jelentősen módosulhat, minek után bennfentes hírek szerint három Forma-1-es pilóta is az utolsó napjait éli a száguldó cirkuszban.

A bikások vannak a legnehezebb helyzetben a pilótakérdést illetően, hiszen bár Sergio Perez szerződését meghosszabbították a szezon elején, attól a ponttól kezdve mélyrepülésbe kezdett a mexikói pilóta, aki a legjobb hét közül most már csak Russellt tudhatja maga mögött az egyéni pontversenyben.

A második számú Red Bull-pilóta ráadásul idén még nem nyert futamot, holott heten is képesek voltak odaérni az első helyre a vasárnapi nagydíjakon. Ha még ez sem lenne elég, a mexikói rendre összetöri az autóját, a konstruktőri bajnokságban pedig fokozatosan veszít az előnyéből a Red Bull.

Előzetesen arra lehetett számítani, hogy Daniel Ricciardo lesz az, aki pótolhatja a mexikóit a Red Bullnál, ám az ausztrál Magyarországon sem tudott odaérni a TOP10-be, míg Cunoda az elmúlt két versenyen pontokat ünnepelhetett.

Az ausztrál ráadásul rendre kikap a japántól szombatonként, így pedig aligha lehet esélye arra, hogy a Red Bullnál számítsanak rá. Liam Lawson ugyanakkor lesben áll, és miután tavaly erős bemutatkozást produkált, könnyen lehetőséghez juthat akár még idén.

Logan Sargeant már 2023-ban is a menesztés veszélyével nézett szembe, és bár James Vowles csapatfőnök elsősorban a telemetriai adatok miatt bizalmat szavazott az amerikainak, már neki is elfogyott a türelme a továbbra is szürke teljesítményt nyújtó pilótájával szemben.

Eközben a Haas pilótafelállása véglegessé vált, hiszen néhány órával ezelőtt bejelentették, hogy Estbeban Ocon érkezik a csapathoz 2025-re.