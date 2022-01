Egy pálya átalakításai befejeződtek, kettőn még dolgoznak

Mivel Ausztráliába 2019 óta nem látogatott el az F1 mezőnye, a helyiek úgy gondolták, jó alkalom ez arra, hogy átalakítsák a vonalvezetést, és több előzési lehetőséget kínáljanak majd a pilótáknak, ami az új autókkal együtt remélhetőleg jobb futamokat is eredményez.

Bizonyos kanyarokat kiszedtek, míg sok másikat kiszélesítettek, hogy nagyobb tempóval lehessen áthaladni rajtuk. A számítások szerint akár öt másodperccel is jobb köridőkre számíthatunk majd, emellett pedig 1996 óta most először aszfaltozták újra az egyébként legnagyobb részben közutakból álló pályát.

Az Ausztrál Nagydíjra április 8-a és 10-e között kerül sor, ha minden jól alakul, a helyszín pedig most már tényleg készen áll arra, hogy fogadja a száguldó cirkuszt.

Egy kontinenssel arrébb, Észak-Amerikában eközben a Circuit of the Americas (COTA) is mindent bevet, hogy megoldják a helyszín évek óta meglévő problémáját, az aszfalt hullámosodását. Tavaly például a MotoGP mezőnye sokat panaszkodott arra, hogy mennyire huplis a vonalvezetés, és az F1 sem volt teljesen elragadtatva tőle.

Ennek fényében most mindent megpróbálnak bevetni, hogy végre megszüntessék a problémákat. A legújabb munkálatok főként a 2-es, 10-es, valamint a 12-16-os kanyarokra koncentrálódnak. A COTA szakértőket is megkért, hogy vizsgálják meg az aszfaltot, és fedjék fel azokat a részeket, amelyekre új burkolatot kell húzniuk.

A minél jobb eredmény érdekében talajradart, valamint lézeres feltérképező berendezéseket és szoftvereket is használtak, hogy kijelöljék a javításra szoruló részeket. A szakértők segítségével pedig igyekeztek biztosítani, hogy az új alap egyenes és egy síkban lévő legyen, így létrehozva az „ideális” pályát a versenyzéshez.

Végül, de nem utolsó sorban pedig ott van Spa-Francorchamps is, ahol pedig ismét előkerültek a kavicságyak, mivel elsősorban a biztonságot szeretnék javítani a belga vonalvezetésen, hogy a jövőben több motorversenyt, köztük akár MotoGP-s futamot is rendezhessenek.

A korábbi években sok komoly balesetet hozó Raidillon és Eau Rouge szakaszokon kiszélesítették az aszfaltozott bukótereket, emellett pedig egy új lelátót is építenek a domb tetejére, hogy a nézők még jobban élvezhessék az eseményeket.

