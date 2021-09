Verstappen komoly előnnyel verte a két Mercedest, Sainz csúnyán összetörte a Ferrarit

Néhány pilótának igazán fel volt adva a lecke a Holland Nagydíj szombati napján, mivel a pénteki események eléggé érdekesre sikerült, miután többször is piros zászlóval kellett megszakítani a gyakorlásokat.

Lewis Hamilton autója például az FP2 elején állt meg, így neki mindenképpen volt mit behoznia, a korábban említett Kubicának pedig csak egyetlen edzése volt arra, hogy felkészüljön az időmérőre és a futamra.

A zöld jelzés után ismét sokan rögtön a pályára hajtottak, és meg is kezdték a körözést. A Ferrarik ismét jó tempót mutattak, mint ahogyan az Alpine versenyzője, Fernando Alonso is, aki a közepeseken átvette a vezetést.

Mögötte Charles Leclerc és Sergio Perez érkezett, de ezek az időeredmények még jelentősen elmaradtak a tegnapi legjobb köröktől. Nagyjából húsz perc elteltével azonban megint érkezett a piros jelzés, köszönhetően Carlos Sainznak, aki a 3-as kanyarnál törte össze komolyabban autóját.

A spanyol pilóta éppen gyorskörön volt, és úgy tűnt, hogy a 2-es kanyarból kifelé jövet elkönnyült az autója, és ezért elveszítette az irányítást felette, majd pedig nagy erővel csúszott a gumifalba, és jelentősen megtörte a Ferrarit.

Könnyen előfordulhat, hogy emiatt majd nem indulhat el az időmérőn, ami komoly érvágás lenne számára, hiszen tegnap remekül ment, és akár egy igen jó eredmény is kinézhetett volna számára.

A mentés közel tíz percig tartott, de most minden rendben ment, így utána újra kijöhetett mindenki a bokszból. Röpködni is kezdtek a gyorskörök, mivel rengeteg idő ment el a három gyakorlás során a sok incidens miatt, így a versenyzők igyekeztek minél jobban felkészülni a délután háromkor kezdődő időmérőre.

22 perccel a vége előtt a hazai hős, Verstappen a közepeseken a hétvége addigi legjobb idejével állt az élre. Őt ekkor Lando Norris és Valtteri Bottas követte. Jól mozgott az Alpine is Alonso alatt, a spanyol pedig látszólag ráérzett a zandvoorti aszfaltcsíkra, hiszen végig az élmezőnyben volt, és márkatársa, Esteban Ocon is gyorsnak tűnt.

A 60 perc során többen is keresték vagy túllépték a határokat, például Sebastian Vettel és Norris is megjárta a kavicságyat egyszer-egyszer. Az utolsó negyed órában pedig tényleg mindenki rákapcsolt, felkerültek a lágyak, és vélhetően már a motorokat is komolyabb fokozatba kapcsolták.

Ennek eredménye az lett, hogy Verstappen 1:09,623-as időt repesztett, amivel több mint öt tizeddel előzte meg a második helyen álló Bottast, és közel nyolc tizeddel Hamiltont. A két Aston Martin is feljött a legjobb tízbe, miközben a Williamsek is erősebbnek tűntek, mint tegnap.

Az utolsó percekben az élen már nem történt változás, így Verstappen először tudott szabadedzést nyerni ezen a hétvégén Zandvoortban a holland rajongótábor nagy örömére, mögötte pedig a két Mercedes végzett. Perez behozta a negyedik helyre a másik Red Bullt, a top ötöt pedig Alonso zárta.

A kvalifikáció tehát délután háromkor veszi kezdetét, és érdemes lesz követni minket akkor is, hiszen még mindig nehéz megítélni, hogy ki a pole pozíció legnagyobb esélyese. Az biztos, hogy a Mercedes és a Red Bull között dőlhet majd el, de hogy pontosan ki lesz a legboldogabb, az még kérdéses.

A Ferrari jól ment pénteken, de ez még nem jelent semmit