Ahogyan azt már megszokhattuk, a harmadik szabadedzés lassan indult be, Lance Stroll és Sebastian Vettel aero tesztekkel kezdte meg a körözést Portimaóban – csak Lance Stroll autóján voltak fent az Aston portugál frissítései, amelyek Vettel szerint akár 5 tizedet is jelenthetnek.

A két Haas is hamar pályára hajtott, Mick Schumacher pedig egy megforgással meg is mutatta, hogy bizony továbbra is csúszik a pálya. A forgalom csak 15 perc elteltével lendült fel, azonban a pálya kb. 10 fokkal hidegebb volt, mint tegnap, így a legtöbb versenyző dupla felvezető kör mellett tette le a voksát.

5 perccel később már Kimi Räikkönen állt az élen Cunoda Alonso és Sainz előtt, de az 1.19.944-es ideje még messze elmaradt a tavalyi pole-körtől, nem sokkal később pedig Esteban Ocon állt az élre a közepeseken.

Csak 35 perccel az edzés vége előtt hajtott a pályára a két Mercedes és Max Verstappen. Az első mért köreiket azonban megszakította a virtuális biztonsági autó, mivel a szél az egyik Pirelli reklámtáblát befújta a pályára.

Az újraindítást követően Charles Leclerc, majd Sergio Perez állt az élre, a mexikói már 1.19 alatt volt, de nem sokáig állt a tabella élén: miután az első körét eltörölték, a második mért körével már az élre állt Hamilton, 85 ezredet adott Pereznek, míg Verstappen csak a 4. volt az edzés felénél.

Nem sokkal később Verstappen már rendesen össze tudta rakni a körét: a holland az élre állt, majdnem 2 tizedet adott Hamiltonnak.

A két Alpine pedig továbbra is erősnek tűnt: Alonso rövid ideig a 3. helyre állt, de eltörölték a körét, de Ocon már érvényes köridővel jött fel a 4. helyre, és árulkodó volt az is, hogy Oconnal egyidőben Norris csak a 7. helyre jött fel – majd 4 tizeddel lemaradva a franciától, majd a következő körén meg is forgott.

Verstappen 5 perccel az edzés vége előtt több sikertelen kísérlet után végre javított a legjobb idején, és 1.18.489-cel állt az élen. Az utolsó mért köröket egy rövid sárga zászló szakította meg Nyikita Mazepin megforgása után, az orosz versenyzőnek a kavicságyból kellett összeszednie a Haast.

További érdekesség, hogy az edzés végén Hamiltonnak rádióztak, hogy a pályabírói posztokról esőt jelentettek, amire eddig nem készültek a csapatok - amennyiben megerősödik a szemerkélés, a csúszós pályával együtt izgalmas időmérőnk lehet.

További részletek hamarosan...

megosztás