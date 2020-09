Hamilton komoly fölénnyel vitte a 3. szabadedzést, Sainz harmadik a McLarennel

Az F2-es főfutam után a hétvége programjában a Forma–1-esek harmadik szabadedzése következett Oroszországban. Az első öt perc még csendesen zajlott, mindenki csak készülődött az eseményekre, és várta, hogy autóba ülhessen.

Az igazi akciót viszont a két McLaren nyitotta meg, akik elsőként hajtottak pályára, és Lando Norris nevéhez fűződött az első mért kör is. A brit egy 1:36,4-es idővel nyitotta meg az FP3-at. Ezek után azonban majdnem tíz percet kellett várni, mire elkezdett igazán benépesedni az aszfaltcsík.

Az FIA egyébként az edzés kezdete előtt nem sokkal kiadott egy újabb figyelmeztetést a pálya határaira vonatkozóan. A 18-as, vagyis utolsó fordulóban a pilóták nem hagyhatják el a piros-fehérre festett kerékvetőt négy kerékkel, máskülönben az így elért idejüket törölni fogják.

A Mercedesek ezek után hamar a gázba tapostak, de minketten hibáztak a 7-es kanyarban. Bottas az első gyors körét emiatt el is vette, de később már ő vette át a vezetést. Csapattársa, Lewis Hamilton viszont szépen rátette autójának hasát a hurka kerékvetőre, amely egy jó 20-30 méteren keresztül megvezette autóját.

A pilóták összességében egyébként elég lassan kezdték meg az igazi munkát, és többen is panaszkodtak a pálya állapotára, mivel az eléggé piszkosnak és porosnak mutatkozott végig. Aki azonban a legjobban küszködött, az ismét Romain Grosjean volt.

A francia már tegnap is hangott adott elégedetlenségének, most viszont 25 perc elteltével újabb panaszáradatot zúdított versenymérnöke fülére, és elmondta, hogy semmi egyensúlya nincs az autónak, és majdnem minden kanyarban megvan a veszélye annak, hogy összetörje azt. Az edzés végén meg is forgott egyszer.

Günther Steiner minden bizonnyal nagy örömmel hallgatta ezt a bokszfalon.

Ami viszont örömre adhatott okot egy kis ideig, az Verstappen első mért köre volt. A holland szépen fűzte végig Red Bullját a kanyarokon, és a legjobb utolsó szektort megfutva bejött a második helyre, csak 17 ezreddel elmaradva az akkor vezető Bottastól.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Ezek után valamelyest lenyugodtak a kedélyek, szinte mindenki visszament a bokszba, hogy felkészüljön az edzés harmadik harmadára. Kis üresjárat után pedig már jöttek is az igazi időmérős próbálkozások.

Bottas hamar 1:34 elejére javított, de utána érkezett Hamilton, aki komolyan lefaragott ebből az időből, és egészen 1:33,279 másodpercre javított. Ahogy emelkedett a pálya hőmérséklete és tisztult is annak felülete, úgy jöttek az egyre jobb köridők minden pilótától.

A 2-es kanyarnál is szigorúan nézték a pályaszélesítéseket, ennek esett áldozatul Alex Albon és George Russell is.

Az edzés második fele tehát akciódúsan alakult, az eredmény azonban már nem változott, így Hamilton húzta be a szombati első menetet, mögötte több mint hét tizeddel Bottas végzett, majd pedig jött Carlos Sainz a McLarennel.

Jól ment még Esteban Ocon is, aki negyedik lett, utána pedig Sergio Perez sorakozott fel a régebbi specifikációjú Racing Pointtal. Verstapennek végül csak a hatodik pozíció jött össze, Vettel hetedik helyezése pedig talán némi reménykedésre adhat okot a Ferrarinak, hogy meglehet az a Q3.

Folytatás délután kettőtől.

Íme a harmadik edzés teljes végeredménye:

