Harcban a harmadik helyért: a Ferrari legalább júniusig fejleszteni fog

A tavalyi Bahreini Nagydíj nem volt a Ferrari évének egyik csúcspontja, hiszen Charles Leclerc révén csak egyetlen pontot tudtak szerezni, és körhátrányban intették le őket. A gyenge motorjuk miatt pedig sokat szenvedtek a hosszú egyenesekkel tarkított szahíri aszfaltcsíkon.

A teszten pedig nem feltétlenül tűnt még úgy, hogy ezek a problémák megoldódtak volna. Több másik csapat is jobb benyomást keltett a vörösöknél. Két héttel később azonban már erősebbek voltak. Az SF21 egyértelmű előrelépés az elődjéhez képest. A Ferrari volt az az istálló, amely a legkevesebbet veszítette időben tavalyi önmagához képest Bahreinben.

A fejlődésük már az időmérőn tetten érhető volt. Mindkét autójuk bejutott a Q3-ba, Leclerc lemaradása pedig 0,681 másodperc volt a pole pozíciós időhöz képest. A futamon aztán ő is és Sainz is pontokat szerzett, összesen 12-őt. Leclerc pedig 59 másodperccel futott be a célba a győztes Hamilton mögött, ami szintén előrelépés 2020-hoz viszonyítva.

Még több F1 hír: Raikkönen: nem lesz könnyű, de pontot szerezhetünk Imolában

Mattia Binotto csapatfőnök pozitívan nyilatkozott. „Minden téren javultunk. A motor, az aerodinamika, az eszközök, a folyamatok és a szélcsatornás korreláció terén is.” Az egyenesekben már közel sem olyan lassúak, mint korábban.

Sainz ennek kapcsán így fogalmazott: „Tavaly könnyű volt megelőzni egy Ferrarit az egyenesben. Most viszont már magunktól is képesek vagyunk támadni a többieket.” Az erőforrás tehát egyértelműen javult. A csapat szerint most a második vagy harmadik helyen lehetnek ezen a téren.

A hajtóegység mellett ugyanakkor az aerodinamika területén is hasonlóan szép javulás történt. Egy probléma azonban még fennáll. Bahreinben a ferrarisok időt veszítettek, főleg a futam második felében. A McLaren versenyzői fél másodpercet vertek körönként rájuk, és Juki Cunoda is gyorsabb volt Sainznál.

Eleinte a gumikra gyanakodtak, de talán a szél lehetett az igazi hunyó, mivel erősebben fújt, mint szombaton. Az SF21 talán szintén rosszabbul reagál a szélre, mint néhány másik riválisa. A mérnökök szerint ráadásul a közepesen gyors és a gyors kanyarokban is nyerhetnek még időt.

Az olaszok most úgy látják, hogy az esélyeik jobbak lesznek Imolában. Tavaly is jobbak voltak ott, mint Bahreinben. Ráadásul a hazai istálló egy kisebb fejlesztési csomaggal is készül. Pénteken pályára is fogják vinni a főként a szárnyakat és a padlólemezt érintő újdonságokat. Emellett vannak még a tarsolyban más elemek is, de azokat Portimaóig nem fogják használni.

Az első elemzések szerint a Ferrari jelenleg a McLarennel és az AlphaTaurival lehet harcban a harmadik helyért. Mögöttük az Alpine, az Aston Martin és talán az Alfa Romeo következik, de ők egyelőre nem jelentenek veszélyt a szoros középmezőny első felére.

Az még egyelőre nem dőlt el, hogy pontosan meddig kívánják fejleszteni az idei versenygépet. A tervek szerint még legalább két hónapig érkezhetnek majd újítások, még mielőtt júniusban teljesen átállnának 2022-re. A harmadik hely csatáját az is eldöntheti, hogy ki lesz hajlandó a legtovább fejleszteni a 2021-es autóját.

Változott az imolai hétvége programja!