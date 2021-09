Hamiltont meglepte, hogy a Ferrari soha nem próbálta meg leigazolni

A Forma-1-be vágyakozó fiatalok és a szurkolók egész generációján hagyott mély nyomot Michael Schumacher és a Ferrari sikerszériája, a Forma-1 legpatinásabb csapatában versenyezni pedig az egyik legnagyobb kiváltság – Carlos Sainz sem tudott nemet mondani erre a lehetőségre a McLarennél uralkodó remek hangulat ellenére.

Lewis Hamiltonnak azonban ez sosem adatott meg, hiába röppentek fel időről időre a kötelezőnek tűnő pletykák, miszerint a Ferrari leigazolná a mezőny legjobb versenyzőjét, komoly tárgyalások sosem történtek köztük.

A hétszeres világbajnok pedig az olasz Sky-nak adott nagyinterjújában el is ismerte, hogy ez még őt is meglepte.

„Éveken át, amikor Monzába jöttem, a szurkolók mellett sétálva folyamatosan azt hallottam, hogy jöjjek a Ferrarihoz. Ez nagyon jól esett, de eléggé hihetetlen, hogy ennyi év alatt sem voltam a Ferrari versenyzője.”

„Mindenkinek ez az álma, egy olyan cél, amelyet teljesítened kell. Nekem azonban ez sosem adatott meg, nem is igazán tudom, hogy miért. A legjobbakat kívánom nekik, de a közeljövőben még mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megakadályozzam az újabb bajnoki címüket” – nevetett Hamilton.

„A vörös az örökre vörös marad. Nekem is van egy pár Ferrarim, azokat vezethetem majd, de az F1-es autójukat nem.”

Miután Kimi Räikkönen a szezon végén visszavonul, Fernando Alonso mellett Hamilton lesz a második legidősebb versenyző a mezőnyben, ez azonban nem jelenti azt, hogy tart az F1 feltörekvő generációjától, amelyet a Ferrarinál Charles Leclerc képvisel.

„Jövőre az autók teljesítménye sokkal közelebb lesz egymáshoz, a versenyek szorosabbak lesznek, a vezetői képességeknek nagyobb szerepe lesz. Ezért is akarok a Forma-1-ben maradni, hogy megmutassam, mire is vagyok képes.”

„Azt is remélem, hogy fontos szerepet játszhatok majd Russell fejlődésében. Nagyon gyors már most is, de biztosan tud még tanulni majd tőlem, ez pedig fordítva is igaz. Nincs bajom azzal, hogy valaki nálam fiatalabbtól tanuljak.”