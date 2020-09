Hamiltont megbüntethetik politikai véleménynyilvánításért

A 2020-as Egyesült Államokbeli politikai mozgalmakkal már tavasz óta szimpatizál Lewis Hamilton, a Forma-1-es mezőny jelenleg egyetlen színesbőrű pilótája, aki az F1-tól is erősebb fellépést követel a rasszizmus ellen.

Az F1, több hasonló nemzetközi sportsorozathoz hasonlóan egységes ceremóniát szentel a versenyek előtt, hogy minél több emberhez eljuttassák a rasszizmus elítését közvetítő üzenetet, de Lewis Hamilton mindig megteszi a saját kis akcióját is.

Ez általában abban mutatkozott meg, hogy az 'End Racism' póló helyett a 'Black Lives Matter' felirató pólót viselte, a 2020-as Toszkán Nagydíjon azonban az 'Arrest the cops who killed Breonna Taylor' - Tartóztassák le a rendőröket, akik megölték Breonna Taylort feliratú pólóban vett részt a futam előtti eseményen, és a pódiumceremónián is.

A Daily Mail értesülési szerint ugyanakkor Hamilton ezzel már átlépett egy vonalat az FIA szemében, mivel az akciója egyéni politikai véleménynyilvánítás volt.

A Sportsmailnek névtelenül megerősítette egy FIA képviselő, hogy Hamilton bírságot kaphat az akciójáért.

Az FIA szabályzatában az szerepel, hogy egy személy, illetve csapat sem nyilatkozhat meg politikai indításból a pályán. Az afroamerikai nő halálával kapcsolatosan még nem zárta le a rendőrség a nyomozást, ezért bizonyulhatott Hamilton akciója szabálytalannak.

