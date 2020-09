Hamiltonra „minden eddiginél nagyobb” nyomás nehezedett, hogy időt találjon

A Forma–1 most először látogatott el a toszkán helyszínre, miután az bekerült a 2020-as újjászervezett versenynaptárba, amelyet a koronavírus miatt komolyan meg kellett változtatni. Ez azt jelentette, hogy számos pilóta, köztük Hamilton is, most volt itt először ezen a pályán, ahol egyébként Bottas vitte el mindhárom szabadedzést.

Hamilton azonban megverte Bottast a Q2-ben, majd nemsokkal később a pole pozíciót is ő tudta behúzni Mugellóban egy újabb pályarekorddal. A finn eközben frusztrált volt, hiszen Esteban Ocon késői megforgása miatt lendültek a sárga zászlók, így már nem tudott javítani idején.

„A múltban mindig úgy gondoltam, hogy az egyik erősségem az, hogy gyorsan meg tudok tanulni egy új helyszínt. Most a szimulátorba kellett beülni, amit én általában soha nem teszek, és nem érzem, hogy sokat profitáltam volna belőle” – mondta Hamilton.

„Ideérvén azonban rengeteg munka várt ránk… és a nyomás elképesztően nagy volt. Kimentem és elkezdtem körözni, de csak nehezen tudtam megtalálni a határokat bizonyos szektorokban. Valtteri pedig mérföldekkel előttem járt egyes területeken.”

„Emiatt azt éreztem, hogy minden eddiginél nagyobb nyomás volt rajtam, mivel ha nem végeztem volna el a munkát, akkor nem tudtam volna elérni azt az eredményt, amelyet végül sikerült.” Hamilton ezek után arról beszélt, hogy „milyen sok részletet kell beletenni” a mérnökökkel abba, hogy időt találj egy hétvége során.

„A múlt éjszakát azzal töltöttük, hogy szinte minden részletet a végletekig kielemeztünk, minden szektort, és próbáltuk finomhangolni a beállításokat. Versenyzőként nagyon vékony vonal húzódik aközött, hogy valami túl- vagy alulkormányzott lesz-e, és hogy elmész-e a határokig vagy sem” – magyarázta a címvédő, akinek ez már a 95. pole-ja volt.

Polesitter Lewis Hamilton, Mercedes F1 Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Lehet, hogy az egyik kanyarban a határon mész, de a többiben meg lehet, hogy nem. Például megeshet, hogy az elsőben a limiten vagy, a másodikban nem, a harmadikban viszont megint igen. Szóval ez arról szól, hogy megértsd és megtaláld a megfelelő egyensúlyt saját magadban, és tudnod kell, hogy mire van szükséged.”

„Tudnod kell, hogy mit akarsz kérni, amikor közeledsz a határhoz, hogy előre tudd, hogy mit fog csinálni az autód. E mögött valós tudomány van, és ezért is tisztelem annyira ezeket a pilótákat. Ez nemcsak a vezetés képességéről szól, hanem arról is, hogy megértsd ezeket az apróságokat, és valamilyen szinten mérnöknek is kell lenned.”

„Együtt kell dolgoznod ezekkel a zsenikkel, akik úgy bánnak a számokkal, mint senki más. Nekünk viszont ezt a pályán kell megtennünk” – zárta gondolatát a hatszoros bajnok, aki holnap már a 90. F1-es győzelméért száll harcba.

