„Hamiltonon kívül megtörtént az őrségváltás a Forma-1-ben!”

2019-ben két nagyon fiatal, 22 éves pilóta is be tudott kerülni az egyéni világbajnokság legjobb öt helyezettje közé: Max Verstappen harmadik, Charles Leclerc pedig negyedik lett. Eközben Lewis Hamilton továbbra is nyeri a világbajnoki címeket, a többi idősebb pilóta viszont kezd háttérbe szorulni.

Fernando Alonso 2018 végén hagyta el a McLaren csapatát és a Forma-1-et, Sebastian Vettel 2020 végén távozik a Ferraritól, a jövője pedig kérdéses, Kimi Raikkönennek pedig az év végéig érvényes a szerződése az Alfa Romeóval, és az ő jövője is kérdéses.

A Sky Sports szakértője, Martin Brundle pedig úgy gondolja, már le is zajlott az őrségváltás az F1-ben, csak Lewis Hamilton maradt meg a „régi motorosok” közül.

„Hamiltonon kívül megtörtént az őrségváltás. Ha Alonso nem tér vissza, Vettel pedig távozik az F1-ből 2020 végén, akkor azt mondhatjuk, hogy teljesen végbement az őrségváltás. De ettől még vannak idősebb versenyzők, akiket nem kellene lebecsülni. Ebbe a kategóriába tartozik például Valtteri Bottas.” – mondta a szakértő a Sky Sportsnak.

A korábbi Forma-1-es pilóta azt is elmondta, hogy melyik fiatal versenyzőkre figyel különösen a Forma-1-ben.

„Esteban Ocon visszatér, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire lesz képes a Renault-val. Azt is nagyon remélem, hogy George Russell a következő hat hónapban megkapja azt az esélyt, amelyet megérdemel.” – így Brundle.

