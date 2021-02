Hamiltonnak van messze a legtöbb követője, Vettel továbbra sem aktív

Lewis Hamilton nem csak a pályán dominálja az F1 világát, a közösségi oldalakon is a hétszeres világbajnok brit pilóta rendelkezik a lenagyobb követői bázissal.

Ha vetünk egy pillantást arra, hogy az egyik legnépszerűbb platformnak számító Instagramon Hamiltonnak majdnem 10 millióval több követője van az F1 hivatalos oldalánál is, megérthetjük, hogy miért volt az F1-nek is annyira fontos, hogy Hamilton hosszabbítson a Mercedesszel, amiről Ross Brawn is beszélt:

A brit világbajnok szavai és üzenetei rengeteg olyan emberhez is eljutnak, akik egyébként nem érdeklődnek annyira az F1 világa iránt, és persze a Mercedes, és a Liberty is tisztában van azzal, hogyan használhatják fel ezt az ismertséget a saját üzeneteik célba juttatásához.

Hamilton mögött a veterán, éppen a visszatérésére készülő Fernando Alonso van, akit elsősorban a Twitter követőinek száma juttatott el ide.

Talán meglepő lehet, hogy Lando Norris csak a 8. ezen a listán, amihez elsősorban a viszonylag apró Facebook oldala járult hozzá. Norris azonban messze a legtöbb követővel rendelkező pilóta a streaming platform Twitch-en 763 ezer követővel, és még egy több, mint 500 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube csatornája is van.

Kimi Räikkönen egyedül az Instagramot használja, de Oconnak, Giovinazzinak, Cunodának, és Mazepinnek sincs hivatalos Facebook oldala.

Sebastian Vettel a mezőnyből egyedüliként továbbra sem rendelkezik semmilyen közösségi oldallal. A négyszeres világbajnoknak van egy hivatalos weboldala, de rendszeresen az sem frissül rendszeresen.

Pilóta Facebook twitter Instagram Teljes Lewis Hamilton 4,3 millió 6,1 millió 21,5 millió 31,9 millió Fernando Alonso 1,8 millió 2,7 millió 3,1 millió 7,6 millió Daniel Ricciardo 1 millió 2 millió 4,1 millió 7,1 millió Max Verstappen 1.2 millió 1,4 millió 4 millió 6,6 millió Charles Leclerc 291 ezer 870,3 ezer 4,1 millió 5,2 millió Sergio Perez 483 ezer 2,3 millió 1,5 millió 4,2 millió Carlos Sainz 536 ezer 896,4 ezer 2,2 millió 3,6 millió Lando Norris 188 ezer 894 ezer 2.5 millió 3,5 millió Valtteri Bottas 365 ezer 758 ezer 1,9 millió 3,0 millió George Russell 363 ezer 560 ezer 1,6 millió 2.5 millió Kimi Räikkönen - - 2,2 millió 2,2 millió Mick Schumacher 544 ezer 239,9 ezer 1,4 millió 2,2 millió Pierre Gasly 118,5 ezer 484 ezer 1,4 millió 2 millió Esteban Ocon - 322,5 ezer 793 ezer 1,1 millió Antonio Giovinazzi - 154,4 ezer 525 ezer 678 ezer Lance Stroll 28 ezer 139,7 ezer 429 ezer 596,7 ezer Juki Cunoda - 74,2 ezer 215 ezer 289,2 ezer Nicholas Latifi 8,5 ezer 83,6 ezer 192 ezer 284,1 ezer Nyikita Mazepin - 13 ezer 115 ezer 128 ezer Sebastian vettel - - - -