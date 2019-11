Hamiltonnak szó szerint fejfájást okoztak a göröngyök

A Forma-1 Egyesült Államokbeli Nagydíjának a pénteki napja után az egyik fő beszédtéma volt a pálya állapota, ami például Sergio Perez szerint életveszélyes, de például voltak olyanok is, akik nem érezték olyan problémásnak azt – egy pályabejáró videó azért mutat elég meredek megoldásokat is. A második szabadedzést megnyerő Lewis Hamilton szerint is akadtak problémák az aszfalttal:

„Igen, a délelőtti után nem éreztem túl jól magam. Szerintem életemben nem vezettem ilyen hepehupás pályán, nagyon fájt a fejem. És hogy értsék az emberek miről beszélek, a bukkanók alapból nem zavarnak, mert a pályák sajátos részei, nem szeretem a tükörsima aszfaltcsíkokat. De itt masszív puklikról beszélünk. A gond az, hogy nekünk nem sok felfüggesztésünk van, alig mozog, és konkrétan a s*ggünk a földön van végig, az egész erőt a gerincünk nyeli el. Borzalmas volt, le kellett feküdnöm az eső edzés után, annyira fájt a fejem.”

„Egyébként ezek közül sok már eddig is ilyen volt, nem volt velük baj, legalább van arca a pályának, ettől nehezebb lesz, néhol kicsit korábban kell fékezni, nem a bukkanón akarsz lelassulni, De ez nagyon kemény volt. A jövőben tuti megcsinálják, addig meg kerülgetjük. A belső kamerás felvételeket nézve a Ferrarik mintha átsiklanának rajtuk, nem tudom, magasabban ülnek, vagy csak a felfüggesztésük rugalmasabb. Mindegy is, megoldjuk, maximum rakok egy párnát az ülésemre, vagy ilyesmi.”

A brit versenyzőt, ahogy ilyenkor szokás, egy kis esélylatolgatásra is megkérték a riporterek:

„Nem igazán tudom, nem nagyon néztem a többieket. Általában a Ferrarin meg a Red Bullon tartjuk a szemünket. A Red Bull elég jónak tűnt korábban, most meg a Ferrari is komoly volt. De mondom, nem néztem adatokat. Ettől függetlenül is várom már a versenyt, szeretem a pályát, régen mindig jól tudtam itt menni, és az autó sem tűnt ma rossznak. Nem lazsálhatunk viszont, mert van még min csiszolni.”

