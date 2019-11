Hamiltonnak nem volt jó napja, mert már a jövőnek dolgozik

A szezonzáró F1-es hétvégét Valtteri Bottas kezdte a legjobban, a Mercedes finn versenyzője mindkét szabadedzésen az élen tudott zárni. Lewis Hamilton a délelőtt után javított, a második gyakorláson már a második lett csapattársa mögött.

A brit világbajnok nem volt maradéktalanul elégedett, bár szerinte a Mercedesszel nincs baj. "Ez egy kicsit szokatlan péntek volt, egyszerűen csak lehetetlen volt megtalálni a ritmust. De vannak jó, és rossz napok" - mondta Hamilton.

"Egyértelműen vannak területek, ahol még dolgozni kell, annak ellenére, hogy az autó jó, de nekem is dolgoznom kell magamon. Le is ülök ma este, megcsinálom a holnapért" - mondta a brit értékelve a pénteket.

Hamilton szerint az Abu Dhabi-i pálya egyáltalán nem egyszerű. "Nagy volt a különbség a beállítások között, és nagy volt a differencia a kemény és lágy abroncs között is. Az előző két versenyen különböző helyeken nyomtam, hogy minél több mindent fedezzek fel. Ilyenkor könnyű túl messzire menni, de elfogadom, mert bízom benne, hogy működik."

"Tudjuk, hogy mi működik, de nem azt akarom csinálni, ami már bevált, hanem olyan területeket felfedezni, amelyek az autó és a gumik szempontjából működnek. Ez nem könnyű, kemény munka, és most egy kicsivel nagyobb nehézséget jelent, mint kéne. De ezen a folyamaton át kell esni a jövő szempontjából" - mondta a kísérletezésről a hatszoros világbajnok.

"Az a cél, hogy ráleljek valamire, kipróbáljak néhány elemet, amelyekhez nem nyúltunk az év során, mert korábban nem igazán működtek. De látni akarom, hogy hátha mégis. Ez egy előrelátó gondolkodás, ami a jövőt szolgálja. Annak ellenére, hogy az autó változik, én alkalmazkodni tudok" - jelentette ki Hamilton.

Hamiltont arról is kérdezték, hogy vajon Bottasszal különböző beállításokat próbálgatnak-e. "Hasonló helyen végeztünk, de lehetnénk más helyzetben is, mert máshogy csináljuk a dolgokat. Nem nagyon zavarna, ha nem mi lennénk a leggyorsabbak ebben a pillanatban, mert ez most egy tapogatózó élmyén, hogy lássuk, tudunk-e valamit jobban csinálni" - ismételte meg a brit.

"Próbálom egyensúlyozni az autót a vezetési stílusommal és a beállításokkal. Meglátjuk a holnapot, ha vissza tudom irányítani az autót, ahová való, akkor jó munkát végzek" - mondta a Mercedes versenyzője.