Hamiltonnak nem kérdés, hogy 2021 után is folytatja-e

Sokak szerint most kezdődik a Forma-1-ben a generációváltás, azaz most érkeztek meg azok a pilóták a Forma-1-be, akik pár éven belül átvehetik a mostani öregebb topversenyzők helyét. Ez valamilyen szinten talán már el is kezdődött, legalábbis mind Charles Leclerc, mind Max Verstappen elkezdték a náluk idősebbek, például a mercedeses Lewis Hamilton trónját ostromolni, a brit azonban nem tesz különbséget közöttük, és korábbi vetélytársai között:

„Nem szeretek jobban csatázni velük, mint az öregebbekkel (nevet). Nem számít nekem, hogy kinek mi a kora, a legjobb pilóták ellen akarok küzdeni. Ezek a srácok most válnak éppen a sportág élmezőnyévé, de én közben továbbra is szeretek Sebastiannal harcolni, hiányoznak a csatáink tavalyról, szóval a kor számomra nem fontos.”

„Charles-t pontosan ugyanannyira tisztelem, mint Maxot, vagy Sebet. Sőt, ha őszinte akarok lenni, minden versenyzőt ugyanannyira tisztelek. Annyi igazából, hogy mostanában többet állunk vele együtt a dobogón, mint másokkal, hogyha mások is odakerülnének, akkor velük mutatkoznék.”

Még több F1 hír: Ricciardo szerint gyerekesen viselkedtek azok, akik Hamilton csattanásának örültek

A Mercedes pilótáját arról is megkérdezték, milyen tényezők alapján fogja eldönteni, meddig folytatja a Forma-1-ben való szereplést:

„Azt már tudom, hogy per pillanat szeretném folytatni. Szeretem, amit csinálok. Egy-két éve inkább volt számomra kérdés, hogy meddig tudom még csinálni, de egyre jobban élvezem a dolgot, ahogy haladok előre ebben a gyönyörű életben, és helyezkedek benne, találtam más dolgokat is, amit ugyanígy élvezek.”

„Szóval izgatottan várom, mi lesz a helyzet 2021-től. Motivációból sosem volt hiány. Kíváncsi leszek, milyen irányba megy tovább a sportunk, és hogy jó munkát végeznek-e az új szabályokkal, vagy nem annyira, illetve, hogy miben tudok majd segíteni a következő generációnak tovább alakítani ezt.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

Hamiltont ezután arról kérdezték, látja-e fiatalkori önmagát mai legfőbb kihívóiban, Charles Leclercben és Max Verstappenben?

„Igazából nem szoktam magamat másokkal összehasonlítgatni. Nem szoktam ránézni valakire, és azt mondani, hogy „egy másik személyt látok benne.” Azt viszont tudom, hogy miken mennek keresztül, mert én is voltam 19, 20, 21 éves, bár ők még egy évvel előttem is kerültek ide, én 22 éves voltam. Én tudom milyen elsőévesként, bedobva a mélyvízbe, a mikrofonok előtt, kint a pályán a kamerák kereszttüzében, szóval átéltem én is ezt.”

43 esztendővel ezelőtt ezen a bizonyos napon szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.