Hamiltonnak nem fontos, hogy minden idők legjobbjaként emlékezzenek rá

A Nürburgringen megrendezett Eifel Nagydíjon Lewis Hamilton tovább írta történelmét az F1-ben. Mint ismert, a hatszoros világbajnok jelenleg Michael Schumacherrel azonos győzelmet szerezve vezeti az elsőségeket számon tartó örökranglistát.

A soron következő Portugál Nagydíj után könnyen lehet, hogy már Hamilton lesz az egyedüli éllovas ebben a statisztikában. Ha ott nem is sikerülne, csak az idei évben további 5 alkalommal próbálkozhat majd.

Könnyen elképzelhető, hogy a Mercedesszel vélhetően hamarosan hosszabbító Hamilton a közeljövőben átlépi a 100 győzelmes határt.

„Nehéz lenne hirtelen újraírni a történelmet, nekem ez nehezen menne” – mondta. „Csak a saját tapasztalataimról beszélhetek, de nehéz megérteni ezeket az eredményeket, és megfogalmazni a valós jelentésüket.”

„A múltban és most is figyeltem különböző sportágak legendáit, ikonikus pillanataikat és győzelmeiket. Sok legendát láttam már címeket szerezni és rekordokat dönteni.”

„Más ezt kívülről szemlélni, mint belülről átélni. Annyit mondhatok, hogy még nem végeztem. Továbbra is úgy érzem, hogy előrébb tudok lépni. Azt hiszem, továbbra is magas szinten versenyzem.”

A brit legutóbbi győzelmének köszönhetően 69 pontra növelte előnyét a 2020-as egyéni világbajnoki címért folytatott küzdelemben.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images