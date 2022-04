Hamiltonnak „le kéne vágnia a fülét”, hogy megfeleljen a szabályoknak

Niels Wittich, az FIA egyik új versenyigazgatója a nagyon hosszúra nyúlt pénteki versenyzői eligazításon külön felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad semmilyen testékszert viselniük a pilótáknak az autóban, mindezt pedig a futam előtti jegyzeteiben is kihangsúlyozta.

A mezőny tagjai közül sokan azonban nem igazán értették, hogy mire fel ez a nagy felhajtás így hirtelen. A dolog hátterében viszont vélhetően az állhat, hogy többen nem tartják be ezt az egyébként biztonsági okokból hozott előírást.

Hiába azonban a felhívás, Hamilton ettől függetlenül a vasárnap viadalon ugyanúgy fülbevalókkal vett részt, ennek viszont egészen egyszerű okai vannak, amelyeket ő is elmagyarázott később.

A hétszeres bajnok szavait a Mirror idézte: „Vannak dolgok, melyeket nem tudok megtenni. Ezeket itt egyszerűen nem tudom kivenni” – mutatott Hamilton a jobb fülére. „Ezek szó szerint már egybeforrtak a bőrömmel, így le kéne vágni hozzá a fülemet vagy ilyesmi! Ezért maradni fognak.”

A brit nem is igazán érti, hogyan került elő ez a téma, és nem is akar változtatni a dolgokon. „Nem tervezem, hogy eltávolíttassam őket. Úgy érzem, vannak személyes témák, és annak kéne lenned, aki vagy. Én pedig továbbra is ezt fogom tenni.”

Miközben a pilóták kaptak még néhány hetet, kíváncsian várhatjuk majd, hogy mik lesznek a következmények, amennyiben valaki a későbbiekben sem tartja be az előírásokat. A hét korábbi szakaszában Hamilton egyébként jót viccelődött Max Verstappennel az ékszeres szabályról, ezt pedig jó volt látni a tavalyi események fényében.

„Ez mindig is egy szabály volt, mióta itt vagyok, ez így működik, szóval semmi újdonság nincs benne. Jövő héten inkább még több ékszerrel jövök majd. Van néhány piercingem, melyeket nem tudok kiszedni, és melyekről nem sokan tudnak… Nem, csak viccelek!” – mondta Hamilton még a pénteki sajtótájékoztatón.

Ezek után Verstappen is bekapcsolódott a témába: „Én túl nehéz lennék, ha ékszereket hordanék, szóval ez nem lehetséges.”

„Tudom, hogy van egy mellbimbópiercinged, ne viccelj…” – vágta rá Hamilton, majd Verstappen még humorosan rávágta, hogy „újra meg szeretnéd nézni”?

A pilóták tehát egyelőre jót viccelődnek a semmiből előkerült szabályon, amennyiben viszont nem változtatnak, akkor annak még akár kisebb következményei is lehetnek. A Mercedes versenyzője esetében viszont nem lenne olyan könnyű a dolog, mint mondjuk egy karkötő vagy nyaklánc levétele.

