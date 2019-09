Hamiltonnak fogalma sincs, miért akarják az olaszok a Ferrariban látni

A Ferrari 2007-ben nyert legutóbb egyéni címet, aminek már több mint 10 éve. Akkor Kimi Raikkonen ért fel a csúcsra, rögtön az első ferraris idényében. A csapat 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben is nagyon közel volt ehhez, de nem jártak sikerrel. Sokak szerint a Ferrari 2017-ben és 2018-ban is nyerhetett volna, ám közbeszóltak az egyéni-és csapathibák.

Még több F1 hír: Lefotózták, majd rögtön össze is törték a tesztelés alatt álló Skoda Octavia RS kombit

Lewis Hamilton ezen időszak alatt szép lassan ötszörös világbajnokká vált és most is nagyon közel áll ahhoz, hogy nyerjen. Valószínűleg csak idő kérdése, hogy ez melyik nagydíjon fog megtörténni, ami azt jelentheti, hogy 2020-ban akár a hetedik címét is megszerezheti, beállítván ezzel Michael Schumacher nagy rekordját.

Közben egyre több Ferrari-rajongó akarja azt, hogy Hamilton Maranellóban folytassa tovább, amit nem zárt ki a brit, független attól, hogy nagyon jól érzi magát a Mercedesnél és a szerződése 2020 év végéig szól. Vajon mi a pontos oka annak, hogy a Ferrari rajongói azt akarják, hogy Hamilton Maranellóba költözzön?

„Fogalmam sincs, határozottan nem számítottam erre. 2007 óta nem nyertek egyéni bajnokságot, tehát csak arra vágyakozhatnak, hogy ez újra megtörténjen, hiszen minden rajongó azt szeretné, hogy a kedvenc csapata nyerjen. Biztos vagyok benne, hogy mindezt összekapcsolják azzal is, hogy talán az elmúlt években én nyertem meg a bajnokságot.”

„Az idő múlásával a Ferrari rajongói egyre kedvesebbé váltak felém az üzeneteikkel, elmondván, hogy mennyire tisztelnek. Szóval a dolgok változnak, de két nagyszerű versenyzőjük van és biztos vagyok benne, hogy elégedettek az új fiatal csillaggal, akit felvittek magukhoz. Nagyon izgatott vagyok, hogy lássam, miként fejlődik majd a folytatásban.”

Szenzációs versenygokartos élmény és csapatás, amire nehéz szavakat találni, mert ez olyasvalami, amit egyszer mindenkinek át kellene élnie.