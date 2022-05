Hamiltonnak elege van a mindenét szétrázó autóból

A 2022-es Forma-1-es szezont eddig a delfinezés kérdésköre határozta meg, Monacóban azonban nem az aerodinamikai jelenség miatt érezte rossznak a Forma-1-es autók egyébként sem kirívó menetkényelmét a mezőny.

Az idei autók lengéscsillapítását ugyanis nagyon feszesre állítják, hogy azzal is biztosítsák a Venturi-csatornák konstans működését, ráadásul a hidraulikus lengéscsillapítók betiltása után már csak hagyományos rugókra támaszkodhatnak a csapatok, arról nem is beszélve, hogy az autók közel 50 kg-mal nehezebbek, mint tavaly, és a peres gumik sem rugózzák ki olyan jól az úthibákat, mint elődjeik.

Az elmúlt időszakban már felmerült, hogy nem is elsősorban az autók menttulajdonságai miatt kéne az F1/FIA-nak is komolyabban foglalkoznia azzal, hogyan lehetne megszüntetni a jelenséget, hanem a pilóták egészségére gyakorolt hatása miatt, miután George Russell már mellkas és hátfájdalomról számolt be azok után, hogy kiszállt az autójából.

Lewis Hamilton szerint Monacóban nem is a delfinezés, hanem a bukkanókkal teli pálya miatt volt nehéz dolguk, de reméli, hogy Bakuban kicsit kellemesebb dolguk lesz – ami az autójuk versenyképessége miatt is fontos lenne.

„Imádkozni fogok, hogy az autónk ne olyan legyen majd, mint itt volt” – válaszolta Hamilton arra a kérdésre, hogy mit tanultak Monacóban az idei utcai versenyekkel kapcsolatban. „Itt volt eddig idén a legrosszabb ebben az autóban ülni a bukkanók miatt. Várom már, hogy ennek vége legyen. A fogaim, az állkapcsom folyamatosan mozog, elegem van abból, hogy mindenemet szétrázza.”

„Nem hiszem, hogy itt a delfinezésről kell beszélnünk, de csak remélni tudom, hogy a helyzet nem lesz annyira rossz, mint most volt. Ha ismét ennyire bukkanós lesz az aszfalt, akkor a kanyarokban szenvedni fogunk az autónkkal.”