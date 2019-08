Hamiltonékat is meglepte, hogy a Ferrari elszállt a hockenheimi időmérőn

A Ferrari hockenheimi drámája miatt a Mercedesek és a Red Bullok küzdhettek a pole pozícióért, amelyet végül Lewis Hamilton szerzett meg, az időmérőn Max Verstappen megverte a másik Mercedest vezető Valtteri Bottast.

"Nem is értem, hogy sikerült megszerezni a pole-t, nagyon fontos nekünk ez a hétvége, a motorsportok 125. évfordulóját ünnepeljük. Nem tudom, mi történt Ferrarikkal, egész évben gyorsak voltak, most a hétvégén is, de végül nekem sikerült összerakni egy jó kört. A pálya nagyon jó, az 1-es kanyart padlógázzal vehetjük be. Nagy élmény itt vezetni" - jelentette ki Hamilton.

Max Verstappen némi meglepetésre a két Mercedes közé ékelődött be, és így vasárnap az első sorból indulhat.

"Elégedett vagyok az első sorral, a Q1-ben jól mentem, de ahogy haladtunk, éreztem, hogy elvesztjük a tapadást. Nagyon örülök ennek az eredmények, de közelebb is lehettünk volna a Mercedeshez, de elvesztettem gyors körön az autó hátulját. Így sikerült, vasárnap mindent beleadunk" - jelentette ki az időmérő után Verstappen.

Valtteri Bottas végül nem csak csapattársától kapott ki szombaton. "Minden holnap dől el, most kicsit csalódott vagyok, de nem olyan rossz ez az eredmény. Meglepő volt, hogy a Ferrarinak nem sikerült, nem tudom, hogy mi történt. Mi holnap mindent elkövetünk a győzelemért" - mondta a Mercedes fin versenyzője.

Lewis Hamilton igen jó esélyekkel pályázik arra, hogy 7 olyan rekordot is megdöntsön, ami jelenleg Michael Schumacher neve mellett szerepel a Forma-1-ben. Egyre közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy minden idők legeredményesebb pilótája legyen.