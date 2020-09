Hamiltoné az FP2, Norris hatalmasat ment, Vettel megpördült

Délután 15 órát ütött az óra, ez pedig azt jelentette, hogy zöld lámpát kaptak a pilóták a második szabadedzés megkezdésére. Az első szabadedzés érdekes eredménnyel zárult, mondhatni Honda dominanciával, ugyanis a két Mercedes mögött a négy Honda motoros autó zárt a 3-6. hely között, Albon-Kvyat-Verstappen-Gasly sorrendben.

Most jóval hamarabb indultak be az események, mint az első tréning alkalmával, a szabadedzés kilencedik percében már megvolt az első mért idő, Kimi Raikkonen részéről. Sorra érkeztek a köridők, és Pierre Gasly – már-már szokásához hűen – remek tempót mutatott, és egy időre át is vette a vezetést.

Többen megkísérelték a lágyat feltenni, ám Lewis Hamilton közepeseken vert rá hatalmasat a mezőnyre a 25. perc tájékán, 1:21.085 volt az akkori ideje, melyet három perccel később 1:20.645-re javított. Bottas akkor majdnem három tizeddel volt elmaradva Mercedeses, hatszoros világbajnok társától.

Ezután némi csend következett, néhány autó lézengett a pályán, de komoly akció egészen sokáig nem történt, azon kívül, hogy Russell nem megszokott hangokat hallott a motorból. Sokaknak egybecsúszott a második etapja a tréning félidejénél, így a tavalyi időmérőhöz és a mai F3-as időmérőhöz hasonlóan, hatalmas torlódás alakult ki, ezúttal a Parabolica előtt.

A tömegkáoszban Lewis Hamilton tudott javítani egy nagyobbat, egészen pontosan fél másodpercet az idején, melynek köszönhetően már majdnem 1:20 alá jött be. Charles Leclerc is javított, és ideiglenesen a hatodik helyre jött be, mely a Ferrari elmúlt két heti szenvedésének talán a legszebb pillanata.

Ezt követően Gasly javított hatalmasat az idején, és ideiglenesen harmadik helyre jött be. Ezt követően elkezdtek szállingózni vissza a boxba a pilóták, viszonylag hosszabb etapot mentek lágyon, viszont sokak körét elvették, többek között Daniel Ricciardóét is.

Szűk negyedórával a vége előtt Sebastian Vettel Ferrarija került a kamerák kereszttüzébe, ugyanis a Lesmonál megpördült, és sikerült megpuszilnia a gumifalat a tűzpiros autó hátuljával. Az autó nem sérült meg, viszont Leclerc megerősítette a szomorú tényt, ami Vettel galibáját is okozhatta: az autó vezethetetlen.

Tíz perccel a tréning vége előtt Pierre Gasly panaszkodott arra a csapatrádióban, hogy mintha "pattogna" valami az autójában, így vissza is hajtott a bokszba a remek edzését követően. Egyelőre nem tudni, mennyire súlyos a technikai malőr, kérdés, kell-e cserélni valamit, vagy megússza a francia egy esetleges rajtbüntetés nélkül.

Az utolsó percekben még Lando Norris gyújtotta be a rakétákat, és egy remek idővel feljött a harmadik helyre, pont Gasly-t megelőzve. Ezt követően már érdemi nem történt, így kialakult a végső sorrend.

Az edzést végül Lewis Hamilton nyerte meg Bottas és Norris előtt, míg Gasly a 4., Verstappen az 5. helyet érte el. A Ferrarik ismét a középmezőnyben zártak, Leclerc a kilencedik, Vettel a tizenkettedik helyen fejezte be a tréninget, mely enyhe javulás az első szabadedzéshez képest, de így sem lehetnek elégedettek hazai pályán.

A második szabadedzés kapcsán még két dolgot emelhetünk ki, mint meglepő dolgot: egyrészt az első tréninghez képest Albon visszaesését, aki végül a 14. helyen végzett, illetve a Williams hatalmas lemaradását, nagyon küszködtek az edzésen, és végül a fél másodperccel maradtak el a 18. Romain Grosjeantól.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Lewis Hamilton 32 1'20.192 260.060 2 Valtteri Bottas 29 1'20.454 0.262 0.262 259.213 3 Lando Norris 19 1'21.089 0.897 0.635 257.184

