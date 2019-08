Hamiltonban felmerült, hogy inkább feladja a hockenheimi szenvedést

Lewis Hamilton és az egész Mercedes számára nagy csalódás volt a Német Nagydíj, amely a márka 200. szereplése volt, emellett pedig a motorsportok 125. évfordulóját is ünnepelte a csapat, amely azonban először a szezon során nagyon pórul járt. A hockenheimi körülmények között Valtteri Bottas pont nélkül maradt, és Lewis Hamilton is csak akkor gyarapíthatja kettővel pontjai számát, ha az Alfa Romeók büntetése hivatalossá válik. A Magyar Nagydíj hétvégéje előtt arról kérdezték Hamiltont, hogy emlékszik vissza a hibájára.

"Tényleg nem nagyon emlékszem, de ilyenkor a lényeg, hogy higgadt maradj, és én az ilyen helyzetekben az maradok. Inkább utána kezd ezzel foglalkozni az ember, amikor érzi ennek a hatását. De nagyon fontos, hogy amikor versenyzik az ember, akkor nyugodt maradjon, még akkor is, ha éppen nem hiszi el, ami történik vele" - jelentette ki Hamilton. "Majd amikor megállsz, lesz lehetőséged felismerni, hogy mi történt. És elég különleges, hogy még ilyenkor is a győzelem jár az ember eszében, hogy milyen módon kerülhet előrébb, foghatná be Maxot."

Még több F1 hír: Hamilton szerint csapaton belül is képes lenne legyőzni Verstappent

Hamilton érzi a felelősséget a hockenheimi csalódásért.

"Az első érzésem az volt, hogy elnézést kérek, mert én törtem ketté a napot, de az is igaz, hogy nem tudtam, hogy még milyen körülmények játszottak közre. A következő napokban kezd el világossá válni, hogy mi is történt, még magammal is. Egy kicsit távolabbról szemlélheti a dolgokat az ember. Sajnos megtörténtek a dolgok, és én biztos akarok benne lenni, hogy nem történik meg újra. Itt vannak a legjobb körülmények, így tudom, hogy sikerül is túllépni ezen. Talán sok ember szégyenlős nyíltan beszélni a dolgokról, de itt mindenki őszinte lehet" - mondta Hamilton.

A britben menet közben felmerült, hogy esetleg nem érne-e többet, ha a motor és a több alkatrész kímélése érdekében inkább feladná a futamot, amelyen úgy nézett ki, hogy nem szerezhet pontot, ám az Alfák büntetésével, végül még az is lehet, hogy Hamilton két ponttal gazdagodik.

"Azt kalkuláltam, hogy mennyi az esélye a pontszerzésnek, és hogy mennyi futam van még ebben a motorban, és esetleg kell-e kímélni a váltót. Azt akartam, hogy a csapat tudja, hogy nincsenek rossz érzéseim, ha ilyesmi szóba kerül, de megnyugtattak, hogy minden rendben. Én így gondolkozom az edzéseken is, ha azt mondják, mehetek 23 kört, én megyek 20, akkor is, ha megerősítik, hogy nyomhatom" - mesélte Hamilton.

A Mercedes világbajnoka szerint hockenheimi körülmények között még fontosabb a kommunikáció a csapaton belül.

"Az ilyen helyzeteket a pilóta mindig jobban érzi, de éppen ezért nagyon fontos, hogy jó legyen a csapaton belüli kommunikáció. Nagyon jó, hogy kint maradhattam, és én mondtam meg, hogy vizes gumikat akarok. A mérnököknek is csak egy bizonyos mennyiségű információ áll a rendelkezésére, még én az egész pályát látom egyben. Amikor ilyen sebességgel halad az ember, gyakran hiszi azt, hogy végig esik, mert végig van permet. Ilyenkor különösen fontos, hogy mit tesznek a többiek, figyelni kell, hogy mások, hogyan reagálnak" - jelentette ki Hamilton.

