Hamilton zárta az élen a barcelonai teszt utolsó etapját

A harmadik barcelonai tesztnap zárása már jóval csendesebbre sikeredett, mint az öt piros zászlóval tarkított délelőtt, a csapatok az esőgumik és intermediate abroncsok kipróbálásával folytatták a katalán tesztet.

A két szakasz közti szünetben kamionokkal locsolták fel jó alaposan a barcelonai aszfaltcsíkot, hogy a csapatok és a Pirelli is képet kaphasson arról, hogyan sikerült az új, 18 colos gumik fejlesztése. Az időjárás ugyanakkor nem fogadta kegyeibe ezt a törekvést, tíz perccel a zöld lámpa kigyulladása előtt kisütött a nap, az aszfalt pedig a vártnál gyorsabban száradt.

Daniel Ricciardo tíz percet sem töltött a pályán, amikor máris az intermediate gumikra kellett váltania a McLarennek, az ausztrál ugyanis egymaga felszárította az ideális ívet. Az autók persze sokat lassultak a délelőtti körülményekhez képest, nagyjából 20 másodperccel futottak rosszabb köridőket a versenyzők az átmeneti gumikon, mint a slickeken.

A záró etap több csapatnak is feladta a leckét, az Alpine Fernando Alonso autójának délelőtti kigyulladását követően már jelezte, hogy nem vesz részt délután a teszt további részében, nem sokkal később pedig a Haas F1 Team is bedobta a törölközőt. Az amerikaiaknak nem sikerült elállítaniuk a már délelőtt is jelentkező olajszivárgást, így Mick Schumacher nem gurult ki az aszfaltra.

Mindeközben az AlphaTaurinál és az Alfa Romeonál is paravánokat állítottak a garázsok elé, az Aston Martin pedig arról számolt be, szintén olajszivárgás okozott problémát délelőtt Sebastian Vettelnél és ez okozta a tüzet is a négyszeres világbajnok autóján - ezt nem is sikerült orvosolniuk.

Ennek megfelelően másfél órával a teszt vége előtt ők is bejelentették, hogy nem tudnak visszatérni. A Williamsnél sem ment minden zökkenőmentesen, Alexander Albon autója a délutáni tesztszakasz féltávjánál kék füstcsíkot kezdett eregetni, de végül ebből nem keletkezett komolyabb probléma.

Gyakorlatilag tökéletesen sikerült a pénteki nap a Mercedes számára. Az Ezüst Nyilak tették meg a legtöbb kört (159), és ha mindez nem lenne elegendő, a délelőtt után ismét ők zártak a legjobb idővel. Lewis Hamilton negyed órával a teszt zárása előtt futotta meg 1:19.141-es idejét, amivel átvette a vezetést, ezt pedig nem sokkal később további három ezreddel javította meg.

A pénteki nap végeredménye

Hamilton, Mercedes, 1m19.138s, C4 Russell, Mercedes, 1m19.233s, C5 Perez, Red Bull, 1m19.556s, C4 Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 Sainz, Ferrari, 1m20.072s, C3 Albon, Williams, 1m20.318, C4 Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 Ricciardo, McLaren, 1m20.750, C3 Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 Zhou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 Bottas, Alfa Romeo, 1m30.433s, C3

Russell a leggyorsabb az 5(!) piros zászlóval is megszakított 3. barcelonai tesztnap délelőttjén