Hamilton visszatért egyik nagy szenvedélyéhez

Ha éppen nem egy F1-es autó volánja mögött ül, akkor a hétszeres bajnok egyéb szenvedélyeinek próbál hódolni. Nemrég láthattuk, ahogy Dubajban ugrál ki repülőkből, Ausztráliában pedig George Russell társaságában szörfözött.

Az extrém sportok mellett viszont a filmek világa is érdekli, és gyakran jelenik meg különböző divatbemutatókon is, szabadidejében pedig zenélni is szeret. Korábban többször is tett közzé videót arról, hogyan bánik a gitárral, ezúttal viszont a laptopja segítségével igyekszik új dallamokat létrehozni.

Még több F1 hír: Marko garantálta a Hondának a világbajnoki címet Verstappen szerződéshosszabbítása után

Az Instagram sztorijában megosztott kép mellé a következőket írta: „A 2021-es Abu Dhabi Nagydíj óta nem írtam és nem is hoztam létre semmilyen zenét. Még a programot sem nyitottam meg. Annyira jó érzés most visszatérni hozzá, és újra megtalálni a zene iránti szeretetet.”

Úgy tűnik tehát, hogy valami készül Hamilton boszorkánykonyhájában, és ha egyszer majd véget ér F1-es karrierje, talán egy albumot is ki fog adni, melyen hallhatjuk majd, hogy miken ügyködött az utóbbi években.

Egy különleges autóval tisztelegnek idén Senna előtt az Emilia Romagna Nagydíjon