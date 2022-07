Hamilton: Vettel miatt nem voltam magányos, elvesztettem a legnagyobb szövetségesemet

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel csütörtökön, a Magyar Nagydíj előtt bejelentette, hogy a 2022-es szezon végén visszavonul a Forma-1-től. Lewis Hamilton azonban inkább emberként szeretne emlékezni Vettel érdemeire, mintsem a vezetése miatt.

„Természetesen nem volt sok időm gondolkodni rajta, nemrég kaptuk a hírt. Tudtam, hogy ez egyszer eljön, mert voltak utalások, de más, amikor hivatalossá válik. Természetesen az első érzésem az, hogy nagyon szomorú, hogy távozik" - mondta Hamilton.

„Nem volt sok időm átgondolni ezt az egész közös utat, de amikor a sportban megtett utamról beszélek, és arról, hogy viszonylag magányos voltam, azt mondanám, hogy ő azon kevés emberek egyike, aki miatt nem voltam magányos. Sok mindenben ott volt mellettem."

„Emlékszem 2007-re, a Magny Cours-i sajtótájékoztatóra, és nagyon-nagyon érdekes volt. Már akkor tudtam, hogy nagyon erős figurája lesz a sportágnak, de aztán láttam az eredményeit és hogy másokat maga elé helyez. Mindig is nagyon bátor volt, hogy megszólaljon és kiálljon azért, amiben hisz."

„Legendákról beszélünk a sportban. Őszintén szólva nem igazán szeretem ezt a kifejezést, de szerintem ő az egyik legnagyobb név a sportágban, és több ilyen emberre van szükségünk, mint ő."

„Szomorú vagyok, mert elveszítek egy szövetségest a rajtrácson, de biztos vagyok benne, hogy nagyszerű dolgokat fog csinálni odakint. Remélem, hogy mindig barátok maradunk. Remélem, lesznek még más dolgok is, amiket együtt fogunk csinálni odakint."

Arra a kérdésre, hogy ő és Vettel, a sportág egyik legnagyobb riválisai hogyan építették ki a kapcsolatukat az évek során, Hamilton így válaszolt: „Hihetetlenül gyors volt a versenyzésben. Nagyon, nagyon okos. Szerintem nagyon jó mérnök. Nagyon pontos a pályán."

„Összességében nagyszerű versenyző volt. Nagyon tisztességes a pályán, de nagyon erős is. Soha nem hibáztatott másokat a hibáiért, mindig feltette a kezét, és azt mondta, hogy az ő hibája volt. Ezt tiszteletreméltónak tartom."

„Amikor fiatalok voltunk, és a bajnokságok megnyerésére és hasonló dolgokra koncentráltunk, nem volt időnk arra, hogy megálljunk és beszélgessünk a saját magánéletünkről vagy olyan dolgokról, amelyek érdekeltek minket. Idővel elkezdtünk találkozni, és bátor lépéseket tenni, kiállni azért, amiben hiszünk, és támogatni egymást. Nagyon sokat támogatott engem."

„Azt hiszem, én is támogattam őt, és rájöttem, hogy sokkal több közös van bennünk, mint a vezetés iránti szenvedély. Ő volt az, aki tényleg kilépett a kényelmetlen fénybe, és megpróbált valamit kezdeni azzal a platformmal, amivel rendelkeztünk. Ezért különbözik számomra annyira a többi versenyzőtől, akik a múltban és most is itt vannak."

