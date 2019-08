Hamilton-Verstappen csere lehet a Mercedesnél?

2021-ben nagy változások várhatóak a Forma-1-ben a teljesen új szabályokkal. Ugyanakkor lehetséges, hogy a rajtrácson is komoly változások lesznek, miután az olasz Corriere della Sera egy esetleges Hamilton-Verstappen cseréről ír, ami azt jelentené, hogy 2021-től a brit világbajnok a Red Bullal, míg a holland a Mercedesszel folytatná tovább.

Hamilton egyértelműen azért harcol, hogy megdöntse Michael Schumacher rekordját a 7 világbajnoki címmel, amire igen jó esélyei lehetnek, hiszen idén már hatszoros győztes lehet. A másik oldalon Max Verstappen pedig azért küzd, hogy egy olyan autót kapjon, mellyel a világbajnoki címért harcolhat. Noha jelenleg az egyik, ha nem a legjobb versenyzőnek tartják, ez a lehetőség még mindig nem adatott meg számára, bár a Red Bull és a Honda gőzerővel fejleszt, és jó előrelépéseket produkálnak.

Az olaszok jelentése szerint az elmúlt hónapokban Hamilton és Verstappen különféle módon és időben közeledett a Ferrarihoz, ám az olaszok, ha udvariasan is, végül határozottan nemet mondtak ezekre az ajánlatokra. Az okok logikusak, hiszen Hamilton soha nem rejtette el azon vágyát, hogy a Ferrarival is megpróbáljon nyerni, míg Verstappen egy olyan autót akar magának, amivel megszerezhetné az első címét, miközben a világ leghíresebb és legnagyobb istállójához csatlakozik.

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks with Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, after Qualifying Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

A Red Bullnál mindent megtesznek azért, hogy meggyőzzék Verstappent, akinek a szerződése 2020 év végéig érvényes, bár így is sokat pletykálnak az esetleges távozásáról. Főként arról írtak, hogy Valtteri Bottast válthatja le, de most jött egy újabb csavar a történetében, miszerint 2021-ben Lewis és Max helyet cserélhet egymással, addig a Ferrarinál Charles Leclerc-ben látják azt a versenyzőt, aki a jövőben világbajnoki címeket nyerhet Maranellónak, valamint emellett folyamatosan fejlődik Sebastian Vettel csapattársaként. Ha azonban a német távozik, vagy visszavonul, az egyedüli alternatíva Daniel Ricciardo lehet, aki 2020 év végéig írt alá a Renault-val.

Fernando Alonso körül sem csillapodnak a vadabb pletykák, akinek a nevét továbbra is szóba hozzák Red Bull ülésével, mint az olasz lap is megemlíti, hiszen Pierre Gasly alatt erősen remeg a léc, de nagy kérdés, hogy a „bikák” szeretnének-e két ilyen erős versenyzőt futtatni egymás mellett, mint Max és Fernando, valamint a spanyollal való kapcsolatuk nem tűnt a legjobbnak a sajtón keresztüli nyilatkozatokkal. Emellett még a Honda is ott van, mely kapcsán Alonso sok kritikát fogalmazott meg a McLarennél, és legutóbb a japánok üzentek a korábbi versenyzőjüknek. Ha ez azonban mégis megtörténne, akárcsak később a Verstappen-Hamilton csere, akkor 2021-re újra összeállhatna az Alonso-Hamilton duó a Red Bullnál, ami brutálisan hangozna a két nagyon tapasztalt világbajnokkal. Ez esetben a spanyol azért harcolhatna, hogy két különböző istállóval is világbajnok legyen, míg a brit esetében ez a McLaren és a Mercedes után már három csapatot jelenthetne.

