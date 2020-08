Hamilton: végig szenvedtem az időmérő alatt

Az mindig is tudni lehetett, hogy a Mercedes erős lesz Silverstone-ban, de a szabadedzések még nem mutatták meg a fekete nyilak igazi teljesítményét, a rekorddöntést azonban Bottas már a Q2-ben, közepes gumikon elkezdte.

Lewis Hamilton végül több, mint 3 tizedet adott csapattársának, Valtteri Bottasnak is, míg a 3. helyezett Max Verstappen már több, mint 1 másodperccel maradt le a Mercedes hatszoros világbajnok brit pilótájától.

„Most nézem a különbséget a többiek között, de Valtteri évéig ott volta nyomomban, fantasztikus munkát végzett, végig nyomnom kellett, végeztem pár változtatást a beállításon, de csak rosszabb lett, tényleg szenvedtem odakint.”

„A pálya fantasztikus, mert mint tudjátok, a szél nagyon változékony, nagy sebességnél olyan, mint egy mozgó tárgyon zsonglőrködni.”

„Az időmérőn folyamatosan próbálod építeni magadat az önbizalmadat, majd jött ez a megpördülés, az első szektorban végig szenvedtem. Nem tudom hogyan, de összeszedtem magamat a Q3-ra, sosem unom meg ezt az érzést, amit a pole-pozíció jelent.”

Hamilton annak ellenére sem feledkezett meg a rajongókról, hogy természetesen a Brit Nagydíjat is zárt kapuk mögött tartják meg.

