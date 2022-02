Hamilton végérvényesen visszatért

Az utóbbi időszakban már minden jel arra utalt, hogy Hamilton nem akasztja szögre bukósisakját, bármennyire is rosszul érintette őt a tavalyi szezonzáró. Csapata most egy rövid poszttal oszlatott el mindenféle kételyt.

Talán az sem véletlen, hogy pont ma érkezett ez az elég beszédes fotó, melyen Hamilton látható háttal egy nagy 44-es szám előtt, amely természetesen a rajtszáma. Az F1 Bizottság ugyanis ma tartott ülést, melyen megvitatták az abu dhabi szezonzáróval kapcsolatos vizsgálat eredményeit.

Konkrétumokat az FIA ugyan még nem közölt erről, de a következő napokban talán már okosabbak leszünk, hogy a szövetség milyen változásokat tervez bevezetni, hogy a jövőben elkerülje a hasonló botrányokat.

„A 44-es visszatért” – csupán ennyit fűzött hozzá a csillagos csapat a tweetjéhez, de talán nem is kell ennél több. A Mercedes az új autóját, a W13-at pénteken fogja leleplezni Silverstone-ban, ahol egyből pályára is gurulnak majd vele, azt pedig George Russell mellett természetesen Hamilton is vezetni fogja.

