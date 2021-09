Hamilton: „Van egy versenytársunk idén, aki egyenrangú, ha nem erősebb nálunk”

A Mercedes eddig minden versenyt megnyert Oroszországban, ezért ők számítanak a hétvége favoritjának. Lewis Hamilton azt mondja, hogy idén más lesz a helyzet, hiszen megérkezett Max Verstappen és a Red Bull, akik legalább olyan erős konstrukcióval rendelkeznek, mint ők.

Szerencsére Lewis Hamilton ismét fitt és készen áll a hétvégére. A monzai Max Verstappennel történő balesetett egy kis ijedtséggel megúszta, miután a holland a levegőbe repült és a Mercedesen landolt. Verstappen autójának hátsó kereke súrolta a brit sisakját, de a halo jó szolgálatot tett az incidens során.

„Szerencsére nincs következménye a monzai incidensnek. Sokat voltam az edzőmmel, Angelával és jóga órákat tartottunk, masszázsra jártam, valamint erőnléti gyakorlatokat is végeztem a felkészülés során” – mondta Hamilton az Orosz Nagydíj előtt, az FIA sajtóttájékoztatóján.

„Izgalmas lesz ez a hétvége” – folytatta Hamilton, aki maga is meglepődött azon, hogy Mercedes az eddigi összes futamot megnyerte Szocsiban. „Ez most nem lesz olyan egyszerű, idén van egy erős versenytársunk, aki egyenrangú, hanem erősebb, mint mi. Ráadásul lehet, hogy eső is lesz” – mondta el várakozásait a hétvégével kapcsolatban a címvédő.