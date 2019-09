Hamilton változtatna a szingapúri pályán, hogy legközelebb megelőzhesse Leclerct

Az idei világbajnoki idény hozott már pár furcsaságot, elég csak a monzai időmérőre gondolni, ám sokan vakargatták a fejüket, mikor a köridőkre pillantottak a verseny első köreiben. Charles Leclerc jött el az élen, és a monacói a saját taktikáját követve lassította a mezőnyt, amely libasorban sétakocsikázott körökön át az élen álló mögött.

Lewis Hamilton nem tagadja, hogy megelőzte volna a monacóit, ám nem talált az előzésre megfelelő helyet a pályán. "Ez egy igazán gyönyörű hely, a pálya is nagyszerű, de a vonalvezetés talán még Monacónál is rosszabb. Volt ez olyan rossz nézni, mint a monacói futamot?" - tette fel a kérdést Hamilton, aki a futam során nem jött ki jól a kerékcserékből, végül lemaradt a dobogóról is.

"Talán az utolsó kanyaron kellene változtatni, egy hajtűkanyarral lassíthatnánk. A jelenlegi utolsó kanyarban nem lehet üldözni, míg utána viszonylag gyors öt kanyar következik, ahol meg már nem tudsz közel kerülni. De talán így lehetne változtatni a pályán" - mondta Hamilton a mögöttünk hagyott verseny kapcsán.

Azonban nemcsak Hamiltont zavarta, ami az első körökben történt, hanem Lando Norrist is. "Nagyon lassan mentünk. Mindenki lassú volt, 3-4 másodperccel voltunk lassabbak a normál köridőknél, még csak nem is nyomtuk. Bizonyos értelemben megnyugtató volt" - jelentette ki a McLaren versenyzője. "Ugyanakkor bosszantó is, mert tudtam, hogy mindenki mögöttem tartja a lépést. Szerettünk volna előnyt is szerezni, de nem tudtam."

"Abból a szempontból jó, hogy nem fáradtam el annyira, mint vártam. De ez így nem verseny. Ülünk ott, és nem csinálunk semmit. Unalmas, és nem is néz ki valami jól" - tette hozzá az újonc. Hamilton ehhez még hozzáfűzte, hogy nem is tudja pontosan, miért kellett Leclerc-nek ilyen lassan haladnia. "Nem tudom, miért történt ez. Mondhatnánk, hogy a tavalyi versenyemet tanulmányozta, amikor váltogattam a tempót, hogy növeljem a különbséget. Ő azonban nem ezt csinálta, csak mindenkit feltartott" - mondta Hamilton.

