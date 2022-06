Hamilton válasza az FIA-elnöknek: a pilóták hadd mondhassák el, amit akarnak

Ben Szulajem szemét látszólag az szúrja, hogy Hamiltonék a nagy ismertségüket és befolyásukat sokszor arra használják, hogy felhívják az emberek figyelmét a sporton kívüli gondokra.

Az elnök még Monacóban nyilatkozott erről: „Niki Laudát és Alain Prostot csak a versenyzés érdekelte. Most viszont Vettel szivárványos kerékpárral jár, Lewis az emberi jogok szószólója lett, Norris pedig a mentális egészségről beszél.”

„Mindenkinek joga van a gondolkodáshoz. Számomra ez inkább arról szól, hogy szabad-e a meggyőződésünket ráerőltetni másokra a sporton felül. Én az arab kultúrából jövök. Nemzetközi vagyok és muszlim. Én ráerőltetem a nézeteimet másokra? Nem! Soha.”

A szerdai napon ben Szulajem aztán némileg tisztázta megjegyzéseit a közösségi médiában: „Versenyzőként én mindig is hittem abban, hogy a sport a társadalom előremozdítója lehet. Ezért is van az, hogy a fenntarthatóság, a diverzitás és a befogadás elősegítése központi eleme a mandátumomnak. Emiatt ugyanúgy nagyra értékelem az összes pilóta és bajnokság elköteleződését egy szebb jövő iránt.”

Ezeket a szavakat most Bakuban aztán Hamiltonnal is megosztották. A brit pilóta szerint lehet, hogy azokat csak kiragadták a környezetükből, de kiemelte, hogy ő továbbra is nyíltan fog beszélni bizonyos témákról, és versenytársait is arra buzdította, hogy legyenek „szókimondóak”.

„Ez nem fog megállítani minket abban, hogy azt csináljuk, amit eddig. A sport folyamatosan növekszik. Most nagyobb a közönségünk, mint valaha… így továbbra is egy fontos platform ez, hogy megoszthassuk véleményünket.”

„Mindegyikünk ebben az iparágban, a szervezeteinken belül tehetne többet azzal, hogy felszólal, ezzel további beszélgetéseket előidézve. Nagyon lassan haladunk. Több embernek kéne hasznosítania a platformját. Én is arra buzdítom a versenyzőket, hogy legyenek szókimondóbbak azokban a témákban, melyek érdeklik őket. Büszke vagyok arra, amit Seb csinál, és hogy a szövetségese lehetek.”

Hamiltonhoz hasonlóan Vettel is úgy érzi, hogy igenis fontos dolog, hogy ők ezekről a témákról beszéljenek, mert ezek „nagyobbak nálunk, nagyobbak, mint amilyen egy sport valaha is lehetne”.

Úgy tűnik tehát, hogy hiába az FIA-elnök látszólagos nemtetszése, a versenyzők továbbra is kiállnak majd a számukra fontosnak vélt ügyekért, és ha még emellett a pályán is remek szórakozást nyújtanak az embereknek, akkor ebből nem is kéne, hogy gond legyen.

