Hamilton újra maszkot hord, azt is elmondta, miért

Egyre többen hordanak újra maszkot a Forma-1-es paddockban, többek között Daniel Ricciardo, illetve több Ferrari-csapattag, köztük a csapatfőnök Mattia Binotto is, Lewis Hamilton pedig ebben a témában szólalt meg az osztrák versenyhétvégén.

A Mercedes versenyzője azt nyilatkozta, hogy újra maszkot hord, mivel már kétszer megtapasztalta, milyen a koronavírus, és nem szeretné újra elkapni a covidot – a közelmúltban több barátja is így járt.

„Észrevettem, hogy sokan megbetegedtek körülöttem, én pedig semmiképpen nem akarok újra megbetegedni, hiszen már kétszer is megtapasztaltam, hogy milyen is ez. Most pedig azt vettem észre, hogy több barátom is azt írta nekem, hogy elkapták a covidot, és némelyikük sokkal rosszabbul van, mint mások.”

Hamilton mellett ezen a hétvégén nem volt ott a versenymérnöke, Peter Bonnington. A brit pilóta megerősítette, hogy „Bono” nem volt ott Ausztriában, de arról nem ejtett szót, hogy ennek a covid volt-e az oka:

„Bono nem volt itt velem a hétvégén. Senki sem viszel maszkot, így én egyértelműen a maszk mellett döntöttem. Arra buzdítom az embereket, hogy azt tegyék, amit szeretnének, hiszen az egészségükről van szó.”

„De én egészségesen akarok hazamenni. Azt akarom, hogy továbbra is képes legyek felkelni, edzeni, illetve azt csinálni, amit imádok. Emellett igyekszem biztonságban tartani a körülöttem lévő embereket is, amikor körülöttük vagyok” – tette hozzá Hamilton a RaceFans szerint.

